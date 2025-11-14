Apannedis dedica sus jornadas en Palma del Río a herramientas para trastornos de neurodesarrollo y comunicación

La Asociación de Padres y Amigos de Niños con Necesidades Especiales para su Desarrollo e Integración Social (Apannedis) ha inaugurado este viernes en Palma del Río sus 28ª Jornadas de Atención a la Diversidad. Este año se han centrado en las herramientas para el desarrollo en los casos de trastornos del neurodesarrollo y el uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en la atención temprana e infanto-juvenil.

La alcaldesa palmeña, Matilde Esteo, ha inaugurado estas jornadas junto al presidente de la asociación, José María Vida de Dios, y Dolores Sánchez, delegada territorial de Inclusión Social. El Ayuntamiento, además, firmó hace tan solo unos días un convenio de colaboración por valor de 2.500 euros para el desarrollo de esta jornada. La alcaldesa ha destacado el "nivel altísimo" de los ponentes, así como la longevidad de esta asociación.

"Es importante que todas las personas que trabajen, o trabajemos, con personas con estas necesidades estemos formadas y se ofrece en esta jornada una gran oportunidad. Palma del Río tiene una gran suerte de tener profesionales dentro de una asociación que no trabaja de cualquier manera, han demostrado profesionalización", comentaba Esteo, expresando que seguirán "apoyando siempre a la asociación".

Asistentes a las jornadas de Apannedis en Palma del Río. / J. Muñoz

Estimulación cognitiva

Por su parte, el presidente de Apannedis, José María Vida de Dios, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento, de la Diputación de Córdoba y de la Junta de Andalucía para el desarrollo de estas jornadas donde se busca "un alto nivel año tras año" y que "se vaya superando".

Las jornadas se han desarrollado este viernes y continúan el sábado con ponencias como la de Juan Martos sobre la compresión y el tratamiento de la inflexibilidad en el TEA, un investigador que desde el punto de vista práctico comentó las herramientas más funcionales posibles para estos trastornos. También expuso Andrea Rodríguez, de Equipo NeuroUp, "una de las aplicaciones actuales de estimulación cognitiva más importante que hay a nivel nacional", como comentó el coordinador de las jornadas, Antonio Manuel Chávez.

La jornada de este sábado

Este sábado María Muñoz, directora técnica de Autismo Córdoba dará a conocer las necesidades de estos niños con este trastorno del neurodesarrollo y Sara Cachán hablará de pictogramas. Cerrará las jornadas Marc Coronas, "una eminencia en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación", que va a explicar a aquellos niños "que tienen dificultad a la hora de comunicar qué alternativas les podemos dar", según explicó el coordinador.

Apannedis ofrece servicios a 240 usuarios de Palma del Río, Fuente Palmera, Hornachuelos y Posadas. Las jornadas se desarrollan en el Centro Tecnológico Alcalde Manuel López Maraver.