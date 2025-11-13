La suerte hace doble parada en Córdoba: El Carpio y Pozoblanco reparten el segundo premio de la Lotería Nacional

La suerte se ha paseado este jueves por la provincia de Córdoba. El sorteo de la Lotería Nacional de este 13 de noviembre de 2025 ha dejado el segundo premio, el 57151, en el El Carpio y Pozoblanco.

En El Carpio, el premio ha caído en el punto de venta de la plaza de la Constitución, 6. Más de uno habrá mirado su boleto dos veces antes de creérselo, porque no todos los días se va a dormir el pueblo con un premio como este: 60.000 euros. Cada décimo está premiado con 6.000 euros. Un poco más al norte, en Pozoblanco, la suerte se ha detenido en la calle Real, 18, donde también se ha validado parte del número premiado.

El sorteo ha dejado además un primer premio, el 57296, pero en la provincia de Córdoba el protagonismo se lo lleva este segundo premio, que ha repartido ilusión por partida doble.