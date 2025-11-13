La residencia de mayores Geiss-96 de Priego de Córdoba recibe la donación de 72 mesitas de noche

La firma Muebles de Baño Ordóñez, con sede en Fuente-Tójar, ha donado a la residencia de mayores Geiss-96 de Priego 72 mesitas de noche con las que se renovará el mobiliario de las habitaciones del centro, que el próximo año cumplirá 30 años.

La entrega tuvo lugar en la mañana de este miércoles en presencia del alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia; del responsable de la empresa, Francisco Ordóñez; del director de la residencia, Miguel Ángel Yáñez, y de varios integrantes del consejo de administración, que posteriormente han visitado las instalaciones de la residencia.

En sus declaraciones a los medios, Juan Ramón Valdivia aprovechó la ocasión para poner el valor el trabajo que se está haciendo en la residencia, destacando el esfuerzo inversor de los últimos años, en concreto unos 65.000 euros procedentes fundamentalmente de fondos propios y de una subvención de Diputación.

Una furgoneta de la empresa Ordóñez hace entrega de las mesitas de noche. / Rafael Cobo

Entre las inversiones realizadas con dicha cantidad, Valdivia hizo referencia a la mejora de una fuente de agua osmotizada, la adquisición de una lavadora industrial, una bomba para el gasóleo de la calefacción, la instalación de un sistema de cámaras con detección de movimiento, una televisión para el taller de estimulación, nueve camas de cota cero, puertas de paso resistentes al fuego, un quemador para la caldera, una grúa cambiador para elementos de higiene personal, renovación del entoldado exterior y ampliación de éste.

Personal

Inversiones que también afectan al personal, como así matizó el alcalde, que hacía referencia a la normativa, “que marca en torno a 16 los profesionales sanitarios, y son 23 los que actualmente prestan sus servicios, un dato del que nos tenemos que sentir orgullosos y que también influye en el buen dato de longevidad de la residencia”, apuntaba Valdivia.

En relación al donante, Francisco Ordóñez, el alcalde relató que coincidiendo con una visita a las instalaciones de la empresa en Fuente-Tójar le trasladó la necesidad que tenía la residencia de renovar las mesitas de noche en cada una de las habitaciones, mostrando su sorpresa cuando Ordóñez, “con su habitual generosidad, indicó que las donaría”.

Por último, Valdivia expresó su deseo de seguir contribuyendo “a que la calidad de vida de las personas que aquí viven y de los profesionales que aquí trabajan, sea cada vez mayor”.