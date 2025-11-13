Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

El PSOE de Priego denuncia una "ilegalidad" en un préstamo pedido por el Ayuntamiento para la empresa de aguas

El alcalde asegura que la Intervención ha desestimado todos los argumentos de los socialistas

Toni Musachs y Antonio Caballeros, dirigentes del PSOE en Priego, en rueda de prensa para denunciar el préstamo.

Toni Musachs y Antonio Caballeros, dirigentes del PSOE en Priego, en rueda de prensa para denunciar el préstamo. / Rafael Cobo

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

El PSOE de Priego ha solicitado la paralización inmediata del expediente de solicitud de un préstamo por valor de 1,6 millones de euros, al considerar que el alcalde, Juan Ramón Valdivia, está cometiendo una “ilegalidad” en la tramitación del mismo.

Así lo indicado el portavoz del grupo municipal socialista, Toni Musachs, en una comparecencia ante los medios en la que ha denunciado lo que consideran una “actuación gravísima” del alcalde prieguense, que “ha decidido saltarse la Ley, las alegaciones, el procedimiento y al propio Pleno, tras ordenar iniciar un préstamo para financiar la ampliación de capital de Aguas de Priego SL cuando el expediente está paralizado oficialmente por alegaciones sin resolver”.

Según señaló el portavoz socialista, el BOP del pasado 10 de noviembre “dejó sin efecto el expediente por irregularidades en la tramitación y por la existencia de reclamaciones presentadas dentro del plazo legal”.

Como añadió Musachs, “un día después, el alcalde firma un decreto para iniciar un nuevo expediente de crédito sobra la misma operación”. Algo que para el portavoz socialista supone “desobedecer el procedimiento y el principio más básico de la legalidad”, afirmando que “no es un simple error administrativo, sino que se trata de algo deliberado, arbitrario y políticamente intolerable, que vulnera varios artículos de la Ley 39/2015”.

Reacciones del alcalde

A colación de esta denuncia, el alcalde prieguense, Juan Ramón Valdivia, ha indicado a Diario CÓRDOBA que “ya se ha emitido informe por el interventor municipal desestimando todo lo que PSOE dice”, anunciando que se llevará al próximo pleno, “por lo que continuaremos con el expediente que sacará a Aguas de Priego de la causa de disolución”.

Para Valdivia, “el PSOE vuelve a su estrategia de impugnarlo todo y en todo momento con frases grandilocuentes vacías de contenido”.

