El programa navideño de Lucena se refuerza con Raya Real y dos zambombas flamencas

El fortalecimiento del contenido musical implica la novedad más importante en la programación navideña avanzada por el Ayuntamiento de Lucena para los meses de diciembre y enero. El grupo sevillano Raya Real culminará la inauguración del alumbrado extraordinario y el espectáculo de luz y sonido en la Plaza Nueva, anunciado para el viernes día 5, desde las 20.00 horas. Esta apertura oficial englobará, igualmente, la participación de grupos de alumnos y docentes de la Escuela Municipal de Música y Danza. Y, en días sucesivos, la delegación de Fiestas programa sendas zambombas, una local y una segunda basada en el espectáculo nacional de la familia Farrucos y Fernández.

La concejala de Fiestas, Araceli Rodríguez, corroboró el modelo implantado hace dos años, perseverando en «la misma trayectoria, infraestructura y temática». En su opinión, resulta coherente afianzar un proyecto que «está dando sus frutos» y permite «diversificar espacios».

El Consistorio extenderá la programación infantil en el Paseo de Rojas, con talleres basados en materias de inclusión, reciclaje y medioambiental. Diversas empresas aportarán diversión y ocio a esta zona de referencia en el tiempo navideño, dotada de atracciones de feria y, en conjunto, se implican igualmente las áreas de Deportes, Cultura y Juventud.

Instalación del Portal de Belén

En estos días, prosiguen los trabajos de instalación del Portal de Belén en la Plaza Nueva, justo delante de la Casa Consistorial. En este céntrico emplazamiento, por tercer año consecutivo, se erigirá un espectáculo de luz y sonido que, a grandes rasgos, mantendrá la composición de ediciones precedentes, modificándose puntualmente la ornamentación con nuevos motivos y recursos lumínicos. La combinación de ubicaciones se completa, fundamentalmente, con el Paseo del Coso, generando gracias al Consistorio y el Centro Comercial Abierto un itinerario de potente tránsito desde el centro urbano hacia la calle El Peso, para terminar en el propio Paseo de Rojas.

Presentación de actividades navideñas en Lucena con el cartel del espectáculo 'Farrucos y Fernández' / Manuel González

El repertorio musical, aparte del concierto de Raya Real, aportado por la empresa Mata Electricidad —nueva adjudicataria del contrato de iluminación—, proseguirá el 8 de diciembre en la iglesia conventual de los Padres Franciscanos con la zambomba titulada De Andalucía a Belén, aportada por el Instituto Andaluz del Flamenco. Con hora aún por determinar, en la franja vespertina, y entrada libre hasta completar aforo, intervendrán Ana Jiménez, Amanda Sánchez, Tete Pineda, Carmen Fernández, Nicolás Díaz y Keko, aparte de Rafael Cervantes, quien realizará una pintura en directo.

Flamenco en familia

Y uno de los atractivos de mayor impacto para estas fiestas navideñas lucentinas acontecerá el 12 de diciembre, desde las 21.00 horas. El Palacio Erisana albergará el montaje flamenco Navidad en Familia, protagonizado por Farrucos y Fernández, y cuya gira recorre las principales ciudades de España. El precio de la entrada asciende a 25 euros y, en un solo día, ha sido cubierta la mitad del aforo. La plataforma Giglon gestiona la venta de las localidades y podría contemplarse una segunda sesión.

Después del éxito abrumador del pasado año, Antonio Fernández El Farru manifestó que regresar a Lucena es «gloria bendita» y subrayó «los valores y la humanidad» que impregnan «una obra musical para todos los públicos», asentada en la dramaturgia y pasajes didácticos, con música, baile y guitarras para animar la Navidad.