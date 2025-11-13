La Junta destaca que el Hospital de Palma del Río va incorporando servicios de forma "progresiva"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado este jueves en el Parlamento andaluz que el Hospital de Palma del Río (Córdoba), que existe porque, tras "18 años de espera", lo "construyó este Gobierno", va incorporando servicios de distintas especialidades de forma "progresiva".

Sanz ha respondido así, en el Pleno de la Cámara autonómica, después de que la parlamentaria de Adelante Andalucía, Miren Iza de la Torre afirmase que se trata de "un hospital infrautilizado e infradotado", pues, a pesar de que "fue inaugurado hace tres años justo ahora", está "funcionando a medio gas", sin médicos suficientes, que además deben atender a "pacientes de toda la comarca", cuando, además, "está ofreciendo prácticamente los mismos servicios que el antiguo consultorio", siendo un hospital, pero "sin urgencias" y "sin ingresos".

Ante ello, el consejero de Sanidad ha empezado señalando que "nuestro sistema sanitario, como todos, tiene sus fortalezas y sus debilidades", y "en el caso de Palma del Río la asistencia sanitaria está y seguirá estando plenamente garantizada", añadiendo que "vamos a seguir mejorando siempre".

A este respecto, Sanz ha pedido a la parlamentaria de Adelante, "desde la prudencia y especialmente sin generar alarma social, que seamos conscientes" de que hay "déficit de facultativos en el conjunto de España, y que todo eso es lo que vamos a ir evolucionando para mejorar la atención sanitaria en Palma del Río y en el conjunto de Andalucía".

Actividad hospitalaria

En cuanto a la actividad del hospital palmeño y tras recordar que lo inauguró el Gobierno andaluz presidido por el popular Juanma Moreno, el consejero de Sanidad ha explicado que su "apertura", como ocurre con "prácticamente todos los hospitales que se ponen en marcha, se está realizando de forma definida, programada y progresiva".

En consecuencia, "tal y como estaba programado, se han ido incorporando carteras de servicios de distintas especialidades, a la vez que se evitaban traslados al Hospital Reina Sofía" de Córdoba, "que permiten aumentar la población de referencia" para el hospital palmeño que, además, "cuenta con una mejora muy significativa", en este caso "la posibilidad de realizar pruebas funcionales en acto único", con lo que "se evita tener que esperar otra cita o desplazamiento".

"Otra novedad --ha señalado-- es la consulta de dispensación de enfermera de medicamentos hospitalarios, una medida que permite que pacientes que tenían que recoger medicación en el Reina Sofía cada 15 días o al mes ahora la estén recogiendo en el propio hospital" de Palma del Río.

Junto a ello, Antonio Sanz ha explicado que "la apertura de un hospital es un proceso complejo", y "la diferencia" en Palma del Río "es que antes no había hospital y ahora sí que lo hay, que no es poca cosa, es bastante", por lo que ha pedido a Iza de la Torre que "deje de buscar la polémica".

"Yo lo que le garantizo --ha concluido-- es que vamos a seguir avanzando" para ofrecer la mejor atención sanitaria a los vecinos de Palma del Río, lo que ya "se hace desde el centro de salud, que tiene unas ratios por debajo de las exigencias que superarían lo normal, y un hospital que crece y lo hará, a pesar de todas las zancadillas que ustedes nos ponen".