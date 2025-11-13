La Junta desarrolla en Palma del Río un proyecto piloto para mejorar la atención sanitaria de los migrantes

La Junta de Andalucía desarrollará en Palma del Río un proyecto piloto destinado a mejorar el acceso y la atención sanitaria de la población migrante al sistema público de salud. La iniciativa, promovida por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se articula a través de la Red Local de Acción en Salud (Plan Relas) del municipio.

En la reunión celebrada para la puesta en marcha de la iniciativa, que ha presidido la delegada territorial, María Jesús Botella, han participado representantes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y personal técnico de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, el Ayuntamiento, el empresariado agrícola y asociaciones. También ha contado con la presencia del epidemiólogo Miguel Porras.

Durante la sesión se abordaron cuestiones clave sobre la situación sanitaria de las personas temporeras y trabajadoras migrantes, la incidencia de enfermedades como la tuberculosis y las principales barreras administrativas que dificultan la obtención de la tarjeta sanitaria. En este contexto, se explicó a las asociaciones, empresas y profesionales participantes la diversidad de casuísticas existentes en la gestión de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) en Andalucía.

Se destacó que, en los casos de residencia regularizada, la tramitación se realiza de forma directa mediante una solicitud y la presentación de la documentación correspondiente, mientras que para las personas que no disponen de residencia legal los procedimientos varían según el país de origen, el tiempo de estancia en España o la situación de vulnerabilidad. Ante esta diversidad, se recomendó acudir a los servicios de Trabajo Social o al Servicio de Atención a la Ciudadanía de los centros de salud, con el fin de analizar cada caso y facilitar el acceso a la atención sanitaria pública en condiciones de igualdad.

Primeros resultados

El proyecto piloto en Palma del Río contempla la elaboración de una estrategia integral que incluirá encuentros informativos, materiales divulgativos y una campaña de comunicación dirigida a empresas, asociaciones y ciudadanía.

Los primeros resultados del trabajo ya se están reflejando en una mayor coordinación entre el personal sanitario, las empresas agrícolas y los servicios municipales, así como en un incremento de las consultas informativas y tramitaciones sanitarias por parte de la población migrante.

Esta actuación se enmarca en el trabajo continuo del Plan Relas, que elabora un diagnóstico del estado de salud del municipio y desarrolla acciones preventivas y de promoción de la salud con la participación de profesionales y colectivos locales, en la que participará la Red ISIR, gestionada por la Escuela Andaluza de Salud Pública.