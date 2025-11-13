La Diputación y la UCO impulsan el I Foro Social Provincial sobre Ingenierías para fortalecer la innovación y el desarrollo en Córdoba

El Salón de Actos del Campus de Rabanales acoge este jueves el I Foro Social Provincial sobre Ingenierías, una iniciativa organizada por el Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO) y la Diputación de Córdoba, con la colaboración de Fundecor, que nace con el propósito de estrechar vínculos entre la Universidad y el sector empresarial. El objetivo es reforzar el papel estratégico de las ingenierías en el desarrollo sostenible, la competitividad empresarial y la innovación tecnológica de la provincia.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha inaugurado este encuentro junto al presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz, y el vicerrector de Transformación Digital y Gestión de Datos, Sebastián Ventura. Fuentes ha destacado el carácter pionero de este foro, que “permite conectar al mundo de la empresa con la Universidad y, especialmente, con sus líneas de investigación e innovación”.

Durante su intervención, Fuentes ha subrayado que esta iniciativa refuerza la implementación del Plan Director de Innovación Tecnológico Dual, con el que la Diputación impulsa la formación especializada, la transferencia de conocimiento y un modelo económico basado en la innovación.

El presidente de la Diputación ha señalado que avanzar en este proceso permitirá “consolidar un microclima de investigación, innovación y formación capaz de detectar necesidades reales y preparar al alumnado para aprovechar las oportunidades del mercado”, creando una plataforma industrial que contribuya a regenerar el tejido productivo de la provincia.

Asimismo, ha puesto el foco en las oportunidades que se abren para Córdoba en sectores como la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), el hidrógeno verde, y los polos industriales del frío, la madera y la minería, además del acceso a futuros recursos procedentes de fondos europeos.

Colaboración entre ciencia y empresa

Fuentes ha remarcado que alrededor de 60 empresas cordobesas ya se encuentran preparadas para adaptarse a una economía dual y optar a contratos vinculados al Ministerio de Defensa, lo que demuestra el potencial de la provincia. El foro, ha indicado, facilitará “espacios de encuentro, colaboración y coordinación entre los diferentes actores del ecosistema innovador”, con el fin de fomentar el desarrollo económico, la industrialización y la creación de empleo de mayor calidad.

Por su parte, el presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz, ha afirmado que este encuentro busca abrir un espacio de diálogo donde la UCO pueda mostrar “sus capacidades de investigación, nuevos métodos docentes y especialidades, mientras que la sociedad traslada sus necesidades reales y propuestas de colaboración”.

El vicerrector Sebastián Ventura ha insistido, asimismo, en que “la Universidad no puede ser un ente aislado”. “Queremos que lo que hacemos sea útil para la sociedad, escuchando a empresas, industrias y usuarios para adaptar los estudios y ampliar la oferta académica. Nuestro objetivo es proporcionar a los estudiantes la cualificación que necesitarán en su vida profesional”.

Las conclusiones del foro se recogerán en un documento final que servirá como base para la elaboración del Libro Blanco (Morado) de las Ingenierías de la Provincia de Córdoba, previsto para 2026, que definirá una hoja de ruta consensuada para impulsar la formación, la empleabilidad y la innovación tecnológica en Córdoba.