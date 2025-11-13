La Diputación traslada a Lucena la Semana de la Prevención para concienciar sobre los riesgos de incendio en el hogar

La Diputación de Córdoba, a través del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, vuelve a colaborar con la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) en la organización de la 20.ª Semana de la Prevención de Incendios, un programa de sensibilización que comprende charlas y visitas escolares que se desarrollarán en Lucena del 17 al 20 de noviembre.

El responsable de Protección Civil en la Diputación y presidente del Consorcio de Bomberos, Antonio Martín, ha explicado que "el objetivo es sensibilizar y divulgar conocimientos sobre autoprotección ante cualquier emergencia en casa; tenemos que ser precavidos y difundir esto a escolares, para que ellos sean transmisores, y al público en general. También saber identificar los riesgos de nuestro entorno y adquirir los conocimientos necesarios par actuar ante puntuales emergencias".

Según Martín, "esta edición la Semana de la Prevención de Incendios girará en torno a los detectores de humos y la prevención de incendios en el hogar. Como en años anteriores, se pondrá el foco en el público escolar con la celebración de charlas de técnicos y bomberos en nueve centros escolares de Lucena".

De igual modo, ha continuado el presidente del Consorcio, "hay previstas visitas de los escolares de estos centros y del Centro de Participación Activa de Mayores al parque de bomberos de Lucena para la realización de talleres formativos".

Detectores de humo

En representación de la APTB, Sagrario Moreno-Manzano ha agradecido a la Diputación y al Consorcio Provincial "destinar tiempo y recursos a la prevención, que muchas veces se olvida". Además, ha recordado que "el 70% de los fallecidos en incendios en viviendas se produce por inhalación de humo y, sin embargo, aún no estamos concienciados con el uso de detectores de humo".

En esta misma línea se ha expresado Alberto Valle, de la Fundación Mapfre, quien ha añadido que "en 2023 hubo 439 víctimas mortales relacionadas con incendios y el 70% fueron en el hogar. De estos, 47 fueron en Andalucía y tres en Córdoba, por eso, todo lo que podamos hacer lo haremos".