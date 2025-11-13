Un detenido por la muerte de un joven temporero en Adamuz por un disparo de arma de pequeño calibre

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años en relación con la muerte de un joven en Adamuz en la noche del miércoles 12 de noviembre como resultado de un disparo producido poco antes con un arma de fuego de pequeño calibre.

Según ha podido saber este periódico, la detención se ha producido esta madrugada, en torno a las 4.00 horas, tras los hechos ocurridos horas antes, y el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas.

El arma se ha recuperado

Por otra parte, los agentes han podido recuperar el arma con la que se efectuó presuntamente el disparo. Entretanto, la investigación, que está llevando a cabo la policía judicial, permanece a la espera de la autopsia para esclarecer si lo ocurrido es un accidente o fruto de una acción premeditada. Tanto el detenido como la víctima, de 25 años, son temporeros de nacionalidad extranjera que se encontraban en una finca la localidad cordobesa realizando labores agrícolas. Tras los hechos, la víctima fue trasladada al centro de salud de la localidad del Alto Guadalquivir, donde finalmente falleció.

Desde la Subdelegación del Gobierno señalan que las cooperativas de las zonas les indican que "no sienten que haya problemas de criminalidad" y que precisamente lo que comentan es que necesitan trabajadores. Hace escasos días hubo reunión en la zona con los cooperativistas y trasladaron que estaban muy satisfechos con los trabajadores.