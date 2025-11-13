Comienza la obra del parking turístico de El Parador de Montilla

El histórico edificio de El Parador de Montilla contará con un nuevo aparcamiento disuasorio destinado al uso turístico. El alcalde, Rafael Llamas, firmó hace unos días el acta de inicio de unas obras que buscan reforzar la movilidad sostenible y que anticipan un impulso decisivo para el futuro Centro de Visitantes Smart y para el Museo del Vino.

Tal y como avanzó CÓRDOBA, la intervención se integra en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Amontíllate: Vivir la Experiencia del Vino en Córdoba, financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, y representa un paso más en el proyecto de rehabilitación de este inmueble tan arraigado a la memoria local.

Este nuevo estacionamiento se levantará sobre una superficie de 2.254 metros cuadrados situada a escasos metros de El Parador, un antiguo caserío y lagar inaugurado poco antes de 1840 y que, con el paso del tiempo, se convirtió en casa de postas y lugar de descanso para quienes viajaban en carruajes o diligencias por la Andalucía del siglo XIX. Aquel edificio, conocido también como El Parador de Riobóo y más tarde vinculado a las Bodegas Cobos, marcó durante décadas la salida norte de Montilla hacia la antigua carretera nacional N-331.

Adjudicación de las obras

Las obras del futuro aparcamiento, que ejecutará la empresa Construcciones Pavón con un presupuesto total de 324.882,65 euros y un plazo de cuatro meses, prevén dar cabida a un total de 69 vehículos. Entre ellos se habilitarán dos plazas adaptadas para personas con movilidad reducida, cuatro puntos de carga rápida para coches eléctricos, dos estacionamientos para autobuses y cuatro zonas reservadas a motocicletas, además de espacios para la recarga de bicicletas eléctricas. Todo ello, en un enclave que aspira a convertirse en una puerta de entrada amable, accesible y funcional para quienes se acerquen a descubrir los recursos turísticos de Montilla y su entorno.

El alcalde de Montilla subrayó la dimensión de esta intervención y afirmó que el proyecto “es un paso más dentro de la estrategia de Montilla para convertirse en un referente turístico y cultural del sur de la provincia de Córdoba, apostando por un turismo sostenible, no masificado y estrechamente vinculado a nuestro medio rural y patrimonial”.

De igual modo, Llamas recordó que “la actuación forma parte de los tres lotes del proyecto global de rehabilitación de El Parador, con una inversión total de 2,7 millones de euros, y que permitirá dotar a Montilla de un Centro de Visitantes y Museo del Vino a la altura de su riqueza vitivinícola”.