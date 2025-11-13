La ampliación del Auditorio de Lucena se ejecutará en los próximos meses

La segunda fase de ejecución del Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani de Lucena emerge como uno de los primeros proyectos a ejecutar con la nueva estrategia europea. El equipo de gobierno contempla emprender, durante 2026, la edificación de tres palcos y un anfiteatro. Este importante incremento de la capacidad del espacio escénico, con más de 300 butacas nuevas, elevará el aforo por encima de las 700 plazas.

El concejal de Cultura, Francisco Barbancho, admitió la intención municipal de situar esta intervención “como una de las primeras actuaciones” a materializar desde el Plan de Actuación Integrado.

En este equipamiento, finalizó hace semanas la renovación completa del sistema de luminarias en el patio de butacas y caja escénica, con una inversión de 10.000 euros, otorgada por la Agencia de la Energía, adscrita a la Diputación. De los 58 puntos de luz, sólo mantenía su operatividad, en los últimos tiempos, un foco.

La presidenta de la entidad pública, Tatiana Pozo, anunció otras inversiones en la localidad, financiadas con la misma convocatoria, como una actuación de eficiencia energética en la Cooperativa Olivarera de Lucena, cuantificada en 2.698 euros, y la mejora de la iluminación en las pistas de la Ciudad Deportiva, presupuestada en 10.000 euros.

Por otro lado, la Agencia de la Energía ha subvencionado diferentes proyectos en Rute, IznájarBenamejí y Palenciana, con un desembolso total de 150.000 euros, fundamentalmente en infraestructuras sociales y espacios públicos.