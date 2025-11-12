La tercera edición de la Green Week dinamizará el comercio de los pueblos

El Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir, en coordinación y colaboración con las asociaciones empresariales locales y ayuntamientos participantes del Valle del Guadalquivir cordobés, celebrará del 17 al 29 de noviembre la tercera edición de la Green Week del Valle del Guadalquivir de forma simultánea en todos los municipios participantes del territorio, bajo el lema «Antes del black, consume local».

El objetivo de esta campaña es incentivar el comercio local en los municipios del Valle del Guadalquivir, desde Palma del Río hasta Villa del Río. Asimismo, pretende dinamizar y apoyar el comercio local del Valle del Guadalquivir mediante una campaña de promoción coordinada que impulse las ventas en el periodo previo a la campaña navideña, fortaleciendo el tejido económico comarcal y contribuyendo a la fijación de la población en el territorio.

Los clientes que realicen compras en los establecimientos adheridos a la campaña entrarán automáticamente en un sorteo de premios, que se realizará a principios de diciembre. Los premios consistirán en bonos de compra canjeables en los establecimientos participantes y se podrán canjear hasta el próximo 5 de enero.

Cartel Green Week 2025. / Casavi

Los premios

El primer premio es de 5.000 euros, el segundo de 1.000, el tercero de 500 y además habrá premios locales de 300 euros de cada municipio participante.

Con esta iniciativa se potencia el comercio de proximidad, la sostenibilidad, el apoyo a la economía local, el consumo responsable y la alternativa local frente a las grandes plataformas.

Dados los resultados positivos de las dos ediciones anteriores y la necesidad de consolidar esta iniciativa como referente comarcal, desde el GDR Medio Guadalquivir consideran imprescindible dar continuidad a dicha campaña, ya que supone una alternativa al Black Friday, puesto que ofrece una respuesta local, sostenible y comarcal frente a las campañas globales que perjudican al comercio de proximidad. Asimismo, es una herramienta de dinamización económica, puesto que impulsa las ventas en un periodo estratégico del año (previo a las compras navideñas).

Segundo premio de la Green Week 2024. / Casavi

Por otro lado, hay que destacar que es un elemento de cohesión territorial: Crear una identidad común entre los comercios del Valle del Guadalquivir. Además, supone un instrumento de fidelización, al mantener y reforzar el consumo local como práctica habitual entre los ciudadanos de la comarca.

Por último, supone un importante apoyo a las estructuras asociativas: Fortalecer el papel de las asociaciones empresariales locales como articuladoras de la economía municipal. En las dos ediciones anteriores quedó patente la alta participación de establecimientos comerciales del territorio, la excelente acogida por parte de los consumidores, el impacto positivo en las ventas durante el periodo de la campaña, fortalecimiento de la colaboración entre asociaciones empresariales, consolidación de una imagen de marca común para el Valle del Guadalquivir y el reconocimiento social de un lema que ha calado entre todos los vecinos de la comarca. Participan Almodóvar, Bujalance, Cañete, El Carpio, Fuente Palmera, Guadalcázar, La Carlota, La Victoria, Montoro, Palma del Río, Pedro Abad, Posadas, Villa del Río y Villafranca.