Reportaje

Seguridad vial y prevención de accidentes para escolares en Montilla

El Complejo Envidarte acoge la Caravana «Planeta ODS» de la Fundación Mapfre, que ofrece actividades diseñadas con un enfoque lúdico y participativo

Presentación de la caravana de la Fundación Mapfre tras recalar en Montilla.

Presentación de la caravana de la Fundación Mapfre tras recalar en Montilla. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La Caravana «Planeta ODS» de la Fundación Mapfre ha recalado en el Complejo Envidarte de Montilla para ofrecer al alumnado de Educación Primaria de toda la comarca una propuesta repleta de experiencias inmersivas, contenidos pedagógicos y dinámicas participativas que buscan fomentar hábitos de movilidad segura, sana y sostenible.

El amplio programa de actividades, que permanecerá activo hasta hoy, pretende sumar conocimiento práctico y despertar en los más pequeños una mirada más consciente sobre su manera de moverse y habitar los espacios públicos, además de profundizar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El alcalde, Rafael Llamas, afirmó que esta actividad «refuerza el trabajo que venimos realizando desde el Ayuntamiento y la Policía Local en educación vial y concienciación ciudadana, formando a los escolares en valores de seguridad, sostenibilidad y convivencia».

Escolares dentro de las actividades programadas por la Fundación Mapfre

Escolares dentro de las actividades programadas por la Fundación Mapfre / José Antonio Aguilar

«El Ayuntamiento de Montilla está muy comprometido con este tipo de iniciativas que fomentan una movilidad responsable y sostenible, especialmente entre los más jóvenes, usuarios cada vez más frecuentes de bicicletas y patinetes eléctricos», señaló el alcalde, quien destacó, además, la importancia de mantener en el tiempo este tipo de programas educativos «porque la constancia genera hábitos y cultura cívica».

Durante toda la semana participan todos los centros educativos de Montilla, así como de Aguilar, La Rambla y Castro del Río.

TEMAS

