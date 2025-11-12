Puente Genil inicia la fase de diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

El Ayuntamiento de Puente Genil ha presentado en el salón cultural del mercado de abastos los primeros pasos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en un acto al que asistieron unos 70 ciudadanos, de ellos un grupo de vecinos en sillas de ruedas. Óscar Martínez, de la empresa Tool Alfa, explicó que el equipo se encuentra en la fase inicial de diagnóstico, recopilando datos y realizando aforos, encuestas y mediciones para conocer la situación actual. "Queremos saber cómo se mueven los vecinos, qué problemas perciben y plantear soluciones realistas", señaló.

Transporte público

En las próximas dos semanas la empresa encargada de la redacción se dedicará a cuestionar a la ciudadanía, para ello "tenemos preparadas unas encuestas para que la gente nos cuente cómo se mueve y cuál es su percepción de la realidad, es decir, qué problemas perciben, y queremos poner urnas en los edificios municipales para que la gente nos dé sus opiniones; vamos a encuestar a los usuarios del transporte público, en los centros educativos y ver cómo son los perfiles, cómo se desplazan, y también queremos medir coches, peatones, reservas de plazas de movilidad reducida, de carga y descarga, para tener una visión realista y que, cuando propongamos algo, sea motivado”.

Explicó que "actualmente estamos iniciando la redacción del plan, hemos tomado datos de internet, de telefonía móvil, la semana que viene queremos empezar a hacer aforos, encuestas, conteos, mediciones de intensidad lumínica, etcétera... Primero tenemos que hacer el diagnóstico, ver cómo está el paciente y qué medicinas son necesarias, es evidente que hay problemas triviales, a partir de la propia orografía, pero proponer soluciones luego puede resultar o sencillo o más complicado".

Ciudad sostenible

La concejala de Hacienda y Seguridad Ciudadana, Tatiana Pozo, destacó que el proyecto permitirá "avanzar hacia una ciudad más amable, eficiente y sostenible", subrayando la importancia de la implicación vecinal en todo el proceso. Un proceso, dijo, fruto de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación de Córdoba, asumiendo cada uno el 35 y el 65%, respectivamente, del coste.

En última instancia, según avanzó Martínez, estiman que en el plazo de dos meses podrán disponer de la redacción del plan, toda vez que ya vienen trabajando sobre el mismo desde el pasado mes de julio.