Protesta en Puente Genil por la subida de ratios y la falta del personal en escuelas infantiles

La comunidad educativa de la Escuela Infantil La Divina Providencia de Puente Genil se ha concentrado este miércoles a primera hora de la mañana, a las puertas del centro educativo, para mostrar su malestar por la subida de ratios que está sufriendo el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años en las escuelas infantiles de la Junta, y también por la falta de personal en el centro. La concentración, convocada por UGT, ha sido secundada por trabajadores, docentes y padres y madres de alumnos.

"El aumento de ratio nos lo aplicaron a través de un decreto aprobado en marzo, donde nos dijeron que aumentaban en casi un 30% el número de niños por aula, modificando el decreto vigente desde el año 1991, que establecía una ratio por docente de seis niños de 0-1 años; de ocho a diez niños de 1-2 años: y de 12 a 15 niños de 2-3 años por docente", dijo la responsable de UGT. López añadió que incluso la Comisión Europea fija ratios más bajas aún, "algo que desde UGT reclamamos para tener una atención más personalizada si cabe".

Más personal

"Desde UGT reclamamos que nos aumenten el personal, porque en La Divina Providencia han aumentado ratios y además tenemos una casuística concreta de vacantes. Desde hace 26 años tenemos una vacante de limpieza que no se ha cubierto porque la Delegación considera que no hace falta, un personal de limpieza que es muy necesario puesto que a la hora de la comida como del aseo, este personal ayuda a las seños", afirmó la representante sindical.