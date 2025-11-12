Educación
Protesta en Puente Genil por la subida de ratios y la falta del personal en escuelas infantiles
La concentración, convocada por UGT, ha sido secundada por trabajadores, docentes y padres y madres de alumnos de La Divina Providencia
La comunidad educativa de la Escuela Infantil La Divina Providencia de Puente Genil se ha concentrado este miércoles a primera hora de la mañana, a las puertas del centro educativo, para mostrar su malestar por la subida de ratios que está sufriendo el primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años en las escuelas infantiles de la Junta, y también por la falta de personal en el centro. La concentración, convocada por UGT, ha sido secundada por trabajadores, docentes y padres y madres de alumnos.
"El aumento de ratio nos lo aplicaron a través de un decreto aprobado en marzo, donde nos dijeron que aumentaban en casi un 30% el número de niños por aula, modificando el decreto vigente desde el año 1991, que establecía una ratio por docente de seis niños de 0-1 años; de ocho a diez niños de 1-2 años: y de 12 a 15 niños de 2-3 años por docente", dijo la responsable de UGT. López añadió que incluso la Comisión Europea fija ratios más bajas aún, "algo que desde UGT reclamamos para tener una atención más personalizada si cabe".
Más personal
"Desde UGT reclamamos que nos aumenten el personal, porque en La Divina Providencia han aumentado ratios y además tenemos una casuística concreta de vacantes. Desde hace 26 años tenemos una vacante de limpieza que no se ha cubierto porque la Delegación considera que no hace falta, un personal de limpieza que es muy necesario puesto que a la hora de la comida como del aseo, este personal ayuda a las seños", afirmó la representante sindical.
- Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
- La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
- Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal
- Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
- Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
- Agroibérica de Pozoblanco gana por tercera vez el concurso al mejor jamón de Los Pedroches
- Medio centenar de pueblos de Córdoba tienen 13.000 viviendas vacías