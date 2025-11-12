La Mancomunidad Campiña Sur refuerza la vigilancia de caminos con la incorporación de un nuevo vehículo todoterreno

El Servicio de Vigilancia de Caminos de la Mancomunidad Campiña Sur Cordobesa ha reforzado su operatividad con la incorporación de un nuevo vehículo todoterreno, destinado a mejorar las labores de control, mantenimiento y protección del patrimonio viario rural.

El nuevo vehículo, un Dacia Duster 4x4 de color blanco y rotulado con la imagen corporativa de la entidad, está equipado con tecnología avanzada en seguridad, confort y eficiencia energética, lo que lo convierte en una herramienta idónea para el desplazamiento por los caminos y terrenos rurales de la comarca.

Gracias a esta incorporación, el servicio contará con dos patrullas operativas todos los días del año, permitiendo ampliar la cobertura diaria de vigilancia y el número de kilómetros controlados. El dispositivo, formado por guardas rurales habilitados, mantiene una coordinación permanente con la Policía Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, garantizando así una supervisión eficaz y una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

El presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, ha destacado que la llegada de este nuevo vehículo “supone un salto cualitativo en la capacidad de respuesta del servicio y en la protección del entorno rural, porque va a mejorar la operatividad diaria y reforzará la prevención ante incidencias, facilitando un contacto más directo con los municipios y los usuarios de los caminos”.

Asimismo, Ruz ha subrayado que esta actuación “demuestra el compromiso firme de la Mancomunidad con la modernización de los servicios públicos y con la seguridad en el medio rural”, poniendo de relieve que “la cooperación entre los ayuntamientos continúa siendo la clave para ofrecer soluciones efectivas y sostenibles en beneficio de toda la comarca”.

El Servicio de Vigilancia de Caminos Públicos continuará su labor de forma coordinada, con rutas preestablecidas y sistemas de geolocalización que permiten el seguimiento en tiempo real de las patrullas, la recopilación digital de incidencias y la actuación inmediata ante cualquier eventualidad.