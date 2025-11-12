Sucesos
Investigan la muerte de un joven en Adamuz por una herida "compatible con las de un arma de pequeño calibre"
El fallecido, de entre 25 y 30 años, murió en el centro de salud del municipio, y la autopsia determinará las causas exactas
La Guardia Civil de Córdoba ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un joven ocurrida este martes en la localidad de Adamuz. Según adelantó Cordópolis y ha podido constatar de fuentes cercanas al caso Diario CÓRDOBA, el fallecimiento podría estar relacionado con una herida de arma de fuego, aunque será la autopsia la que confirme las causas exactas.
La víctima, un hombre de entre 25 y 30 años, presentaba lesiones “compatibles con las de un arma de pequeño calibre”, según las mismas fuentes. El joven fue trasladado al centro de salud de Adamuz, donde finalmente se certificó su fallecimiento pese a los intentos del personal sanitario por reanimarlo.
Hasta el lugar se desplazaron varios agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las primeras diligencias.
La investigación se encuentra en curso y por el momento no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias en que se produjo el presunto disparo ni sobre si hay detenidos.
El suceso ha causado gran conmoción en el municipio, donde los vecinos permanecen a la espera de conocer nuevos datos sobre lo ocurrido.
- Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
- La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
- El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental
- Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal
- Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
- Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
- Agroibérica de Pozoblanco gana por tercera vez el concurso al mejor jamón de Los Pedroches
- Medio centenar de pueblos de Córdoba tienen 13.000 viviendas vacías