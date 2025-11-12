Investigan la muerte de un joven en Adamuz por una herida "compatible con las de un arma de pequeño calibre"

La Guardia Civil de Córdoba ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un joven ocurrida este martes en la localidad de Adamuz. Según adelantó Cordópolis y ha podido constatar de fuentes cercanas al caso Diario CÓRDOBA, el fallecimiento podría estar relacionado con una herida de arma de fuego, aunque será la autopsia la que confirme las causas exactas.

La víctima, un hombre de entre 25 y 30 años, presentaba lesiones “compatibles con las de un arma de pequeño calibre”, según las mismas fuentes. El joven fue trasladado al centro de salud de Adamuz, donde finalmente se certificó su fallecimiento pese a los intentos del personal sanitario por reanimarlo.

Hasta el lugar se desplazaron varios agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las primeras diligencias.

La investigación se encuentra en curso y por el momento no se han facilitado más detalles sobre las circunstancias en que se produjo el presunto disparo ni sobre si hay detenidos.

El suceso ha causado gran conmoción en el municipio, donde los vecinos permanecen a la espera de conocer nuevos datos sobre lo ocurrido.