Empleo refuerza su respaldo al comercio de cercanía durante su visita al centro comercial abierto de Montoro

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha visitado el centro comercial abierto (CCA) de Montoro junto a representantes del Ayuntamiento y de la Asociación Épora, impulsora de esta figura comercial. La responsable autonómica ha subrayado el papel del comercio tradicional como motor económico y social de los municipios rurales.

Durante el encuentro, Gálvez agradeció al Ayuntamiento y a la Asociación Épora su trabajo continuado para dinamizar el comercio local. “La unión y la colaboración son la mejor fórmula para que el comercio de proximidad siga siendo competitivo y atractivo”, señaló. También destacó que este tipo de establecimientos “dan vida a nuestras calles y mantienen viva la economía local”, poniendo en valor la cooperación entre comerciantes y administraciones.

La delegada recordó que la Junta de Andalucía mantiene una convocatoria anual de ayudas destinadas a respaldar la actividad de los Centros Comerciales Abiertos. En la edición actual, la Asociación Épora ha recibido más de 10.000 euros para acciones de dinamización. Además, el conjunto de ayudas a asociaciones, ayuntamientos y pymes comerciales suma más de 1,2 millones de euros en la provincia de Córdoba

La delegada de Empleo, M. Dolores Gálvez, durante su visita a los establecimientos Casa Mohedo y Planelles Mundo Natura. / CÓRDOBA

Apoyo a la digitalización

En su intervención, Gálvez destacó también la línea de apoyo a la digitalización de pymes comerciales y artesanas, que busca facilitar su adaptación tecnológica. En Córdoba, esta línea ha supuesto una inversión cercana a 765.000 euros, y en Montoro se han beneficiado tres empresas con un total de 160.000 euros.

La jornada comenzó con una reunión de trabajo en el Ayuntamiento, donde se abordaron las necesidades del comercio local y las medidas de apoyo disponibles. Posteriormente, la delegada visitó dos establecimientos que ejemplifican el valor de la artesanía y la innovación comercial en Montoro.

El primero fue Casa Mohedo, una empresa familiar con 175 años de trayectoria dedicada a la guarnicionería y al trabajo artesanal del cuero, el calzado y los complementos. Gálvez animó a la empresa a inscribirse en el Registro de Artesanos de Andalucía, destacando que “la artesanía forma parte de nuestra identidad cultural y económica”.

El segundo establecimiento, Planelles Mundo Natura, fue presentado como ejemplo de reinvención comercial, al evolucionar desde un negocio agrícola familiar hacia una floristería y tienda de productos naturales y para mascotas. “Su trayectoria demuestra que la adaptación y la innovación permiten mantener viva la esencia del comercio tradicional”, señaló la delegada.

El centro comercial abierto de Montoro agrupa actualmente a unos 60 establecimientos que trabajan de manera conjunta para fortalecer la economía local. Gálvez anunció que la Junta trabaja en nuevas líneas de apoyo, como subvenciones para la figura del gerente profesional y una nueva orden que facilitará el reconocimiento de más asociaciones como CCAs oficiales.