Investigan en Villanueva del Duque a un hombre por extraer corcho sin permiso y causar daños a un alcornocal protegido

La Guardia Civil ha investigado en Villanueva del Duque a un vecino de Villaviciosa de Córdoba como presunto autor de un delito de hurto de corcho y otro contra la protección de la flora y la fauna.

La investigación se inició tras la denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil del municipio cordobés, en la que el propietario de una finca de alcornocal de la zona alertaba del robo de corcho y de daños ocasionados en sus árboles.

Las inspecciones realizadas por los agentes permitieron localizar en una finca colindante trabajos de extracción de corcho efectuados sin la correspondiente autorización administrativa. Tras las comprobaciones con la Delegación Territorial de Medio Ambiente, se constató que el investigado solo disponía de permiso para actuar en una parcela concreta, habiendo realizado el resto de extracciones sin autorización.

Informe de Medio Ambiente

El informe técnico medioambiental emitido por la Delegación de Medio Ambiente determinó que la zona afectada está catalogada como hábitat de interés comunitario, y que las labores de extracción no siguieron las buenas prácticas exigidas para el aprovechamiento sostenible del recurso forestal. Como consecuencia, se causaron daños sobre una masa de aproximadamente 230 alcornoques, incluyendo heridas en la capa madre, hachazos y desgarros por extracción violenta del corcho.

Además de los perjuicios directos sobre los árboles, se prevén pérdidas económicas derivadas de la próxima campaña, al verse afectado el crecimiento y la calidad del corcho, así como el valor ecológico y paisajístico de la zona, el refugio de fauna silvestre y la función de control de erosión e hídrica del ecosistema.

Las diligencias instruidas y el investigado han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.