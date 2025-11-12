Cabra reunirá del 21 al 23 de noviembre al sector oleícola cordobés en la Fiesta del Aceite Fresco

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este miércoles la presentación del cartel de la décimo cuarta edición de la Fiesta del Aceite Fresco de Cabra, con la que la localidad de la Subbética se convertirá en el epicentro del sector oleícola del 21 al 23 de noviembre, una cita organizada por la Asociación de Empresarios y Comerciantes egabrense que "se ha consolidado como uno de los referentes más destacados de la principal industria agroalimentaria de la provincia de Córdoba".

Así lo ha manifestado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, para quien esta fiesta "se ha convertido en un punto de encuentro en el que el sector muestra todo un abanico de posibilidades que van desde la gastronomía al oleoturismo, con visitas a almazaras que son un auténtico reclamo para miles de visitantes que desean conocer más sobre la elaboración de los uno de los productos estrella de la dieta mediterránea".

Actividades previstas

El programa de actividades se iniciará el día 21 de noviembre con la entrega del 14º Galardón de la Fiesta del Aceite Fresco de Cabra, para continuar con una visita a una almazara y una merienda saludable a base de AOVE.

La jornada del día 22 se iniciará a mediodía con la séptima edición del Junior Cheff y la entrega de premios del concurso de dibujo, tras lo que tendrá lugar la Huevada popular con AOVE y una cata dirigida.

Sorteo de lotes de aceite

La programación concluirá el domingo día 23 con una visita guiada y un desayuno molinero a la Cooperativa Olivarera de Cabra, a lo que seguirá una sesión de ciclo indoor. También hay previsto un espacio para otros productos, para lo que se ha previsto la presentación de Vinagres, tipos, catas y usos y el túnel del vinagre cordobés. Una paella y un sorteo de lotes de aceite pondrán el punto final a la fiesta.

Romero ha destacado que "este evento pone en valor un producto ancestral, el aceite de oliva virgen extra, con la característica especial de presentar, degustar y vender los primeros aceites de la campaña oleícola, incidiendo sobre el aceite fresco, aceite verde, aceite nuevo, verdadero zumo de nuestros olivares".

Más allá de un encuentro gastronómico, esta fiesta contribuye a la dinamización de un territorio que ofrece un patrimonio histórico, cultural y natural de primer orden, por lo que repercute de una forma directa en la promoción del sector turístico no solo de la ciudad egabrense, sino del conjunto de la Subbética y, por extensión, también de la provincia", ha abundado el diputado.