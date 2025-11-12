Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Absuelta de una estafa de más de 100.000 euros en la venta de coches en Baena

La Audiencia Provincial de Córdoba considera que no hay pruebas de que la acusada, exadministradora de una chatarrería, participara en las operaciones fraudulentas

Venta de coches de ocasión como los empleados en la estafa.

Venta de coches de ocasión como los empleados en la estafa. / Córdoba

David Jurado

David Jurado

La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a G.R.B., exadministradora de la empresa Compraventa de Chatarra y Metales El Padrón S.L., en Baena, de los delitos de estafa agravada por los que era juzgada. La Sección Segunda de lo Penal dictó sentencia absolutoria al considerar que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular lograron acreditar su participación culpable en los hechos, que implicaban un perjuicio de más de 105.000 euros para la empresa vendedora de vehículos Autos Canocars S.L.

La causa se remontaba a 2015, cuando Autos Canocars realizó varias transferencias a la cuenta de la sociedad de la acusada para adquirir vehículos que nunca recibió. Posteriormente, se le entregaron tres pagarés de la empresa, que fueron devueltos por impagados. La acusación sostenía que G.R.B. actuó en connivencia con un supuesto proveedor. Sin embargo, el tribunal ha concluido, tras la práctica de las pruebas, que la acusada no tuvo conocimiento ni intervención en estas operaciones.

Pagarés de dudosa autoría

La sentencia destaca el testimonio del representante de la empresa perjudicada, quien afirmó no conocer a la acusada, y una prueba pericial caligráfica que indicaba que el contenido de los pagarés no fue escrito por G.R.B., aunque su firma fuera auténtica.

El fallo declara las costas a favor de la absuelta y subraya que las acusaciones no lograron destruir el principio de presunción de inocencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
  2. Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal
  3. Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
  4. Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
  5. Agroibérica de Pozoblanco gana por tercera vez el concurso al mejor jamón de Los Pedroches
  6. Medio centenar de pueblos de Córdoba tienen 13.000 viviendas vacías
  7. La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
  8. Golpe al narcotráfico en Baena: siete puntos desmantelados y gran cantidad de droga y dinero intervenidos

El tiempo en Lucena: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 12 de noviembre

El tiempo en Lucena: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 12 de noviembre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 12 de noviembre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 12 de noviembre

Absuelta de una estafa de más de 100.000 euros en la venta de coches en Baena

Absuelta de una estafa de más de 100.000 euros en la venta de coches en Baena

Placas fotovoltaicas reducirán a la mitad el consumo eléctrico en la Casa de la Juventud de Cabra

Placas fotovoltaicas reducirán a la mitad el consumo eléctrico en la Casa de la Juventud de Cabra

'El Barrio que Quieres', una iniciativa de dinamización social en Montilla

'El Barrio que Quieres', una iniciativa de dinamización social en Montilla

La Diputación de Córdoba colabora con la Peña Flamenca El Lucero de Montilla en un proyecto para promover el flamenco

La Diputación de Córdoba colabora con la Peña Flamenca El Lucero de Montilla en un proyecto para promover el flamenco

Más de 150 mayores de Lucena participan en una jornada de convivencia

Más de 150 mayores de Lucena participan en una jornada de convivencia

El Ayuntamiento de Lucena estudia añadir nuevas rutas para el autobús urbano

El Ayuntamiento de Lucena estudia añadir nuevas rutas para el autobús urbano
Tracking Pixel Contents