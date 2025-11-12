Tribunales
Absuelta de una estafa de más de 100.000 euros en la venta de coches en Baena
La Audiencia Provincial de Córdoba considera que no hay pruebas de que la acusada, exadministradora de una chatarrería, participara en las operaciones fraudulentas
La Audiencia Provincial de Córdoba ha absuelto a G.R.B., exadministradora de la empresa Compraventa de Chatarra y Metales El Padrón S.L., en Baena, de los delitos de estafa agravada por los que era juzgada. La Sección Segunda de lo Penal dictó sentencia absolutoria al considerar que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular lograron acreditar su participación culpable en los hechos, que implicaban un perjuicio de más de 105.000 euros para la empresa vendedora de vehículos Autos Canocars S.L.
La causa se remontaba a 2015, cuando Autos Canocars realizó varias transferencias a la cuenta de la sociedad de la acusada para adquirir vehículos que nunca recibió. Posteriormente, se le entregaron tres pagarés de la empresa, que fueron devueltos por impagados. La acusación sostenía que G.R.B. actuó en connivencia con un supuesto proveedor. Sin embargo, el tribunal ha concluido, tras la práctica de las pruebas, que la acusada no tuvo conocimiento ni intervención en estas operaciones.
Pagarés de dudosa autoría
La sentencia destaca el testimonio del representante de la empresa perjudicada, quien afirmó no conocer a la acusada, y una prueba pericial caligráfica que indicaba que el contenido de los pagarés no fue escrito por G.R.B., aunque su firma fuera auténtica.
El fallo declara las costas a favor de la absuelta y subraya que las acusaciones no lograron destruir el principio de presunción de inocencia.
