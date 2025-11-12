Más de 200 comercios locales participan en la Green Week del Valle del Guadalquivir

El Mercado Victoria acogió este miércoles la tercera edición de la Green Week, una iniciativa del Grupo de Desarrollo Rural del Medio Guadalquivir que este año ha implicado a más de 200 establecimientos de 14 municipios y que va a repartir entre los consumidores más de 10.000 euros en premios. Será el trampolín de lanzamiento de cara a la próxima campaña navideña y espera aumentar notablemente el consumo en los establecimientos.

La presidenta del GDR y alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, agradeció el apoyo del Iprodeco, «con Félix Romero a la cabeza, para poner en valor el trabajo de nuestras asociaciones y ayuntamientos». También recalcó que «es fundamental consumir en el comercio local, ya que lo rural importa con los retos a los que nos enfrentamos como la despoblación y el reto demográfico; porque la sostenibilidad de nuestros pueblos va de la mano de la sostenibilidad económica».

El presidente del Iprodeco, Félix Romero, explicó que «así seremos más competitivos en un mercado que nos ataca por todos los sitios», poniendo como ejemplo la próxima cita de Sabor a Córdoba, «que también es un ejemplo de nuestra unión».

"Colaboración y confianza"

El presidente de la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame, recalcó que «hoy es un ejemplo de cómo la colaboración y la confianza dan sus frutos». Añadió que la campaña pretende apoyar al comercio local, el autónomo y la microempresa, «que son el corazón económico y social de nuestros municipios, que son espacios de futuro, llenos de talento y emprendimiento». Asimismo, precisó que «campañas como estas generan unidad y pertenencia al territorio».

Por cada compra superior a 25 euros en los establecimientos adheridos a la campaña, los consumidores tendrán una papeleta que podrán introducir en una urna ubicada en los propios negocios, y que se sorteará una vez concluya la campaña. Destaca un primer premio de 5.000 euros que se deberán de consumir hasta el próximo 5 de enero en establecimientos del Medio Guadalquivir.