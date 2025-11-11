El primer tramo de la futura A-81 a su paso por Córdoba queda fuera del estudio ambiental

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la declaración de impacto ambiental del tramo Badajoz-Espiel de la futura A-81, autovía que vendría a sustituir a la N-432 y que conecta Badajoz con Granada pasando por Córdoba. Pese a que el tramo se denomina Badajoz-Espiel, el estudio de impacto ambiental publicado (documento que expone los efectos que un proyecto va a tener sobre el lugar en el que se prevé que se ejecute) afecta, únicamente, a 71 kilómetros de carreteras ubicados en la provincia de Badajoz y no abarca nada que tenga que ver con la provincia de Córdoba.

Durante una visita reciente a Córdoba, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya advirtió que los trabajos iban a centrarse, al menos en un primer momento, en la parte de Extremadura, dejando para más adelante la parte que compete a la provincia cordobesa, sin descartar, eso sí, actuaciones puntuales de arreglo de la N-432, una de las vías con mayor siniestralidad de toda España.

Trazado de la futura carretera A-81. / RAMÓN AZAÑÓN

En mayo de este año y a través de una contestación del Gobierno a una pregunta del PP formulada en el Senado, el Ejecutivo aseguraba que se había "avanzado en el estudio informativo del tramo Badajoz-Espiel, superando todas las dificultades ambientales y realizando todas las modificaciones y adaptaciones requeridas para obtener una primera Declaración de Impacto Ambiental (DIA)". Esto fue, igualmente, confirmado por la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

Sin embargo, en lo publicado hoy en el BOE, se expone que durante la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental, hay un escrito del promotor (el Ministerio de Transportes) en el que manifiesta que "modifica el ámbito del estudio informativo de la Autovía A-81 sometido a evaluación de impacto ambiental, de modo que desiste explícitamente de la evaluación ambiental correspondiente al tramo comprendido entre la autovía A-66 y Espiel (Córdoba)".

Es más, en la disposición del BOE se deja claro que "esta evaluación no comprende el ámbito del estudio informativo correspondiente al tramo de Autovía A-81 entre la A-66 y Espiel (Córdoba)" y se concreta que ese tramo que compete a la provincia cordobesa tiene que "ser sometido al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria".

Sin autovía para Córdoba

En cualquier caso, el Gobierno ya ha confirmado en varias ocasiones que, de momento, la A-81 será una autovía en su parte Badajoz-Zafra, pero que cuando conecte con Córdoba (Zafra-Espiel) seguirá siendo una carretera convencional, aunque con un trazado renovado. Lo que dijo Óscar Puente en su día es que se iba a comenzar con la parte más próxima a Badajoz porque era la que mayor tráfico concentraba.

En declaraciones a este periódico, el ministro reconoció que mientras se hacen los estudios por tramos para la futura A-81, lo que se ejecutarán serán mejoras de trazado en la nacional "aunque no hagamos duplicación en este momento".