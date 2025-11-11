Palma del Río se centra en la formación, el ocio y la reivindicación para las actividades del 25N

La delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Palma del Río, Mari Ángeles Zamora, ha presentado este martes la programación de su delegación en torno a la conmemoración del 25N, día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Zamora ha explicado que se trata de “una programación amplia, con multitud de actividades, donde combinamos las actividades reivindicativas con el ocio, con las formativas, pero sobre todo con la coeducación, porque somos conscientes de la importancia que tiene formar a las bases” para que “en las próximas generaciones hayamos suprimido de forma total las desigualdades” según comentó.

La programación abarca desde el próximo 13 de noviembre y hasta el 27 con talleres, teatro, cuentacuentos, marchas y concentraciones. Así el jueves 13 de noviembre tendrá lugar en el Teatro Coliseo a las 12:30 del mediodía la representación teatral No solo duelen los golpes. Se trata de una obra de Pamela Palenciado dirigida al alumnado de secundaria de los centros de Palma del Río. El 14 de noviembre habrá una charla “donde vamos a tratar los diferentes tipos de violencia, en este caso las sutiles, la violencia que, a veces, no percibimos como tal, pero que impacta en el cuerpo y en la mente” según comentó la concejala. La ponencia lleva por título 'La sabiduría corporal: ¿Cómo identificar la violencia sutil?' y estará a cargo de la psicóloga de la asociación Púrpura, Carmen Laura Sánchez Herrera.

Resto de programación

El 18 de noviembre habrá un taller sobre 'Menopausia: La pausa es un nuevo play' que según la concejala “es muy demandada por la población femenina” y donde se espera “tener una reunión agradable donde se nos va a formar y se nos va a ayudar a gestionar este momento tan importante de la vida de una mujer”. El día 19 de noviembre tendrá lugar un taller denominado 'Mitología para no dormir' donde se ofrecen las herramientas necesarias para combatir los mitos sobre la violencia de género y buscar frases reivindicativas perfectas para las manifestaciones. “La intención es hacer una pequeña revista donde se cuenten todos esos momentos vivenciales y realicemos, como digo, pancartas con frases y motivos con la reivindicación que cada una tenga” según comenta la concejala y se prepare la población para el 25 de noviembre, día donde se dispondrá de un autobús para asistir a la manifestación de Córdoba. Es necesario inscribirse para reservar su plaza en este autobús a través de la delegación de igualdad.

También el día 25 de noviembre tendrá lugar la lectura del manifiesto en la puerta del ayuntamiento y en la biblioteca infantil una actividad para niños. “Un cuentacuentos dirigido a los más pequeños que se va a llamar 'Taller Enamorados'” y donde se tratarán temas como el amor, la identidad y el respeto con un lenguaje adaptado a estas edades.

Marcha reivindicativa

El día 26 de noviembre será la marcha - concentración contra la violencia machista en Palma del Río. Saldrá del Paseo Alfonso XIII y transcurrirá por las principales avenidas para terminar en la Plaza Mayor de Andalucía donde se volverá a leer el manifiesto y también se realizará un flashmob.

Por último, el día 27 se volverá a representar por la asociación Volver a Nacer la obra 'La oscuridad del olvido' “una obra lúdica, pero que tiene un trasfondo fundamental y es donde habla de la importancia de los padres, que han dedicado toda su vida a la crianza de sus hijos, y cuando llegan a la edad que son ancianos, se encuentran solos, abandonados y no tienen el respaldo de sus familiares” explicaba Zamora en la rueda de prensa.

Además de toda esta programación, en el apartado de coeducación se han ofrecido dos actividades para los niños y niñas de primaria. “La primera opción es un taller que habla de la importancia a la hora de compartir los cuidados y la corresponsabilidad que pretende sensibilizar al alumnado de la importancia de promover su colaboración activa en las tareas domésticas y en los cuidados.

El segundo taller, se denomina 'Cuidándonos en la red, buenos tratos en el entorno digital' donde se van a abordar aspectos positivos y oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, pero también aquellos aspectos que tienen algunos riesgos y que debemos prevenir” concluyó la concejala. Estos talleres se realizarán en los centros educativos palmeños entre el 12 de noviembre y el 5 de diciembre.