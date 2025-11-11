Placas fotovoltaicas reducirán a la mitad el consumo eléctrico en la Casa de la Juventud de Cabra

La nueva instalación de energía solar fotovoltaica acometida por el Ayuntamiento de Cabra en la Casa de la Juventud permitirá la reducción a la mitad de su consumo eléctrico, según ha informado el alcalde, Fernando Priego, quien junto a la delegada municipal de Infraestructuras, María José Romero, y el ingeniero técnico municipal, Rafael Poyato, ha conocido la infraestructura acometida con una inversión de 9.500 euros que han sido financiados por la Diputación de Córdoba, a través del programa provincial de ayudas a entidades locales para el fomento de las energías renovables, el ahorro energético y la reducción de emisiones de CO₂.

Estos trabajos, realizados por la empresa Instalaciones Hurtado Espinar SC, han permitido la puesta en funcionamiento de este sistema de energía solar fotovoltaica conectada a red compuesta por 15 módulos de 555 Wp -vatios pico-, que permitirá una producción estimada superior a los 12.000 kWh anuales, cubriendo así entre el 40 y 50% del consumo eléctrico del inmueble.

Autoconsumo eléctrico

Se trata de un sistema de autoconsumo con compensación de excedentes que posibilita que la energía no utilizada se vierta a la red eléctrica, por lo que el Ayuntamiento de Cabra recibirá una compensación económica, como señalaba el regidor, apuntando que así se evitará, además, la emisión de unas tres toneladas de CO₂ al año, el equivalente a la plantación de más de 150 árboles o al consumo energético anual de tres viviendas tipo.

Este proyecto "demuestra el compromiso del equipo de gobierno con la sostenibilidad y el ahorro energético, apostando por la energía solar como herramienta para optimizar los costes eléctricos municipales y, además, como contribución a la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos", indicó el primer edil.

Menor coste energético

Con este proyecto, señalaba el alcalde, el Consistorio suma una nueva actuación al conjunto de medidas que viene desarrollando en los últimos años para reducir el consumo, las emisiones y los costes energéticos en los edificios e instalaciones municipales.

Recordó que, además del cambio integral de las luminarias del casco urbano a tecnología led, con cargo a este programa provincial se acometió una actuación similar en el Teatro El Jardinito y, gracias a los fondos europeos enmarcados en la Estrategia Edusi Cabra+Ciudad, también se pudo renovar los sistemas de climatización y eficiencia energética de sedes de titularidad municipal como el Centro Municipal de Servicios Sociales, la Casa de la Cultura, la Jefatura de la Policía Local o el propio edificio consistorial, con una inversión superior al medio millón de euros.