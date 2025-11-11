Las medidas contra la gripe aviar obligan a cancelar la feria Avicor de Montemayor

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha afirmado este martes que “la institución provincial, en un ejercicio de responsabilidad y siguiendo el principio de máxima precaución, ha tomado la decisión de suspender la Exposición Avícola de Córdoba (Avicor), cuya celebración estaba prevista para los días 21, 22 y 23 de noviembre en el municipio de Montemayor”.

Lorite ha asegurado que “esta decisión ha sido adoptada tras la consulta de los informes de situación epidemiológica y de evolución de la influencia aviar tanto nacional como autonómica, así como tras la entrada en vigor, el 10 de noviembre, de la Resolución de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera por la que se adoptan medidas específicas de protección frente a la influencia aviar”.

“El motivo principal de la suspensión de Avicor radica en el alto riesgo que supone la concentración de un elevado número de aves de diferente origen geográfico en un mismo espacio, lo cual podría actuar como un potencial foco de propagación para la Gripe Aviar (influencia aviar), protegiendo así la salud pública y el bienestar del censo avícola provincial y autonómico”, ha matizado Lorite.

Según el responsable de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación, “nuestra máxima prioridad es garantizar la sanidad animal y proteger la cabaña ganadera de la provincia. Aunque lamentamos profundamente tener que tomar esta medida es nuestra obligación seguir las indicaciones de los expertos y evitar cualquier escenario que ponga en peligro la salud de las aves y, por extensión, la salud pública”.