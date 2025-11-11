La Mancomunidad del Guadajoz une fuerzas para frenar la despoblación y revitalizar la comarca

La Casa de la Cultura de Baena ha acogido esta tarde el acto inaugural de las Jornadas sobre Reto Demográfico y Acción Ecosistema Moder, una iniciativa impulsada por la Mancomunidad del Guadajoz y Campiña Este para diseñar una estrategia de futuro que revitalice la economía, refuerce la cohesión social y contribuya a frenar la despoblación que afecta a la comarca.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, empresarios, asociaciones y vecinos, en una sesión con formato dinámico que ha combinado exposición técnica, testimonios locales y contenido audiovisual. La jornada continuará mañana en Espejo, donde se celebrará una segunda sesión dirigida al tejido empresarial y a la ciudadanía.

Fijar población al territorio

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, abrió el acto agradeciendo la presencia de los asistentes y recordando que, pese a ser Andalucía la comunidad autónoma más poblada de España, existen territorios internos en riesgo real de despoblación.

Serrano insistió en que la comarca del Guadajoz atraviesa un momento decisivo y que es imprescindible actuar para que sus habitantes puedan desarrollar un proyecto de vida pleno:

“Necesitamos fijar población al territorio. Y para lograrlo debemos garantizar tres pilares fundamentales: oportunidades de empleo, servicios públicos de calidad y una oferta cultural y de ocio que haga posible la vida en plenitud”.

La regidora alertó sobre la atracción de las grandes urbes, pero también sobre sus dificultades —especialmente el acceso a la vivienda— y subrayó que el mundo rural debe evitar convertirse en un espacio vacío. En este sentido, destacó el potencial agroalimentario, cultural y patrimonial del Guadajoz:

“Tenemos una enorme riqueza, pero debemos unir fuerzas —administraciones, agentes económicos y sociedad civil— para reivindicar nuestras fortalezas y exigir lo que todavía necesitamos”.

Entre las actuaciones clave, Serrano señaló la transformación de la N-432 en la autovía A-81, la culminación de la Autovía del Olivar, la llegada de fondos europeos y una planificación eléctrica adecuada “sin la cual no podrán desarrollarse proyectos industriales ni fijarse población”.

“Para que esta tierra tenga futuro, debemos remar todos en la misma dirección. Requiere inversiones, oportunidades y servicios que garanticen estabilidad y esperanza”, concluyó.

Impulso de la mancomunidad

El presidente de la Mancomunidad, Florentino Santos, agradeció la acogida del Ayuntamiento de Baena y destacó la importancia de las jornadas como ejercicio colectivo para analizar la realidad del territorio y planificar acciones conjuntas.

“Este estudio nos permitirá mirar desde fuera para entender mejor qué ocurre dentro; identificar necesidades y decidir hacia dónde queremos ir como comarca”.

Santos recordó que el Guadajoz ha perdido alrededor del 8% de su población en la última década, una cifra preocupante que obliga a actuar con determinación.

Inauguración de las jornadas sobre reto demográfico. / Juan Carlos Roldán

“Si la gente se marcha es porque demanda cosas que ahora no estamos ofreciendo. Este trabajo nos ayudará a saber qué tenemos, qué podemos ofrecer y qué debemos mejorar para que nuestra gente venga o, sobre todo, se quede”.

El presidente puso como ejemplo la situación de Espejo y la necesidad de diversificar su economía:

“No podemos depender exclusivamente del sector primario. Necesitamos abrirnos a nuevos sectores que generen riqueza, empleo y oportunidades”.

Santos llamó al optimismo, pero también a la responsabilidad colectiva: “El futuro existe, pero hay que creer en él. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Debemos estar unidos, esperanzados y firmes en nuestro compromiso”.

Invitó además a participar en ambas jornadas, asegurando que las propuestas ciudadanas serán esenciales para construir una estrategia realista y compartida.

Transformar la comarca

Las jornadas del proyecto Moder se plantean como un punto de partida para un trabajo conjunto entre ayuntamientos, tejido empresarial y sociedad civil. Sus conclusiones servirán para definir un modelo comarcal sostenible, innovador y alineado con los retos del cambio climático, la despoblación y la transición económica.

Con esta iniciativa, la Mancomunidad del Guadajoz y Campiña Este reafirma su compromiso con un territorio que “piensa, actúa y se transforma”, mirando al futuro con una visión unificada y estratégica.