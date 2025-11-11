Sucesos
Investigan un posible caso de acoso escolar en La Guijarrosa tras una agresión en la noche de Halloween
La víctima sería un menor de 13 años y la Junta ha activado el protocolo contra el acoso y el ciberacoso
La Guardia Civil está investigando una presunta agresión a un menor vinculada a un caso que podría tratarse de acoso escolar en el colegio de La Guijarrosa, según han confirmado tanto fuentes de la Benemérita como la Junta de Andalucía, que ha puesto en marcha el protocolo frente al bullying. El suceso habría tenido lugar durante el pasado Halloween.
Los agentes de la Guardia Civil están instruyendo las diligencias de investigación, que una vez finalizadas serán trasladadas a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Menores. Por su parte, el delegado de Educación de la Junta de Andalucía, Diego Ángel Copé, ha indicado que "el colegio está al tanto de la situación" y "el protocolo está abierto, tanto de acoso como de ciberacoso". Además, "el colegio está haciendo un trabajo conjunto con el servicio de inspección que también está actuando en la cuestión", ha manifestado el delegado.
Copé ha insistido en que "esto no es una cuestión estrictamente educativa, esto es una cuestión social y todos como sociedad, en su conjunto, tenemos que intervenir para evitar este tipo de situaciones".
Según ha trascendido, el ataque se habría producido en la noche del pasado 31 de octubre, cuando la víctima, un menor de 13 años, fue golpeada tras una discusión por un cuento de Halloween.
