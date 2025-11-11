Golpe al contrabando en Puente Genil: la Guardia Civil interviene 780 kilos de tabaco y más de 53.000 cigarrillos

La Guardia Civil de Córdoba ha desmantelado un punto de contrabando de tabaco en Puente Genil en una operación en la que se han incautado de 780 kilos de tabaco y más de 53.000 cigarrillos.

Como resultado de la investigación, cuatro vecinos de la localidad, con edades comprendidas entre los 42 y 55 años, han sido detenidos y puestos a disposición judicial como presuntas autoras de un delito de contrabando.

La operación se inició cuando los agentes observaron, durante un servicio de Seguridad Ciudadana, a dos personas que transportaban cajas de tabaco entre dos viviendas en una acción que les resultó sospechosa, por lo que procedieron a inspeccionar las inmediaciones.

Como resultado de la intervención, se localizó una vivienda que estaba siendo usada como almacén y en cuyo interior se encontraban tres cajones de grandes dimensiones que contenían unos 280 kilogramos de tabaco picado a granel. Asimismo, la Guardia Civil localizó en otra vivienda próxima, 500 bolsas de 1 kilogramo de tabaco picado, 53.200 cigarrillos rellenos y embolsados, listos para su venta, una máquina envasadora de cigarrillos, equipos de refrigeración y secado del tabaco picado. Todo el material fue intervenido por los agentes.

En la inspección practicada en la vivienda la Guardia Civil encontró también unos 11.000 euros, dinero que también fue intervenido.