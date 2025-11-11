Detenido por matar a un vecino de Puente Genil cuyo cuerpo fue hallado semidesnudo en un camino aislado de Málaga

La Guardia Civil ha detenido a una persona por la supuesta relación con el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 2 de noviembre semidesnudo y con evidentes signos de violencia en la cuneta de un camino en una zona aislada de Alpandeire (Málaga). Se trata del novio de la exmujer del arrestado, que ha ingresado en prisión provisional, tras haber reconocido los hechos.

Así lo han informado desde la Guardia Civil en una nota, en la que han explicado que tras hallarse el cadáver se iniciaron las investigaciones para la identificación del fallecido, que resultó ser un vecino de la localidad cordobesa de Puente Genil de 42 años.

Para ello, los agentes se entrevistaron con sus familiares, que manifestaron que la víctima había iniciado una relación sentimental con una mujer y que se había trasladado al domicilio de ella para iniciar una convivencia.

Una vez identificada la mujer, que no era conocida por la familia de la víctima, investigaron su entorno y descubrieron que su exmarido poseía un vehículo cuyas características coincidían con el que los agentes sospechaban que habría sido utilizado para deshacerse del cadáver, han explicado desde el instituto armado.

Por esto, fue detenido el exmarido la tarde del pasado 6 de noviembre y, previa autorización judicial, se registraron su domicilio y vehículo donde se hallaron restos biológicos supuestamente incriminatorios. Además, la investigación reveló que la víctima estuvo conviviendo unos días con el presunto autor en el domicilio conyugal donde residía con su exmujer.

Localizado en una zona aislada

Tras unos días de convivencia, el supuesto autor se ofreció a llevar a la víctima a la estación de tren de Gaucín (Málaga). Según la Guardia Civil, en su lugar lo llevó a una zona aislada donde presuntamente "con un objeto contundente le asestó reiterados golpes violentos en la cabeza y zona dorsal, acabando con su vida".

Posteriormente, habría introducido el cuerpo en el maletero de su vehículo, que previamente habría cubierto de plástico, y lo estacionó en su vivienda hasta que decidió abandonar el cadáver en un paraje aislado en Alpandeire, donde fue descubierto. El supuesto autor hizo uso del teléfono de la víctima tras su muerte, deshaciéndose posteriormente del móvil arrojándolo a una zona de malezas.

Agente de la Guardia Civil en el lugar del crimen, localizado en Alpandeire (Málaga) / CÓRDOBA

Tras todo ello, han indicado, se deshizo del plástico del maletero y de la ropa de la víctima tirándolos en un contenedor de basura y ocultó el arma homicida en un almacén en un terreno de Gaucín donde fue recuperado por los agentes y que, tras examinarla, presentaba restos biológicos incriminatorios.

El detenido, ante la pluralidad de indicios obtenidos, reconoció los hechos en presencia letrada, realizándose una reconstrucción de los hechos. Tras su puesta a disposición judicial este pasado domingo 9 de noviembre, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de homicidios de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga y dirigida por el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda (Málaga) plaza número 3.