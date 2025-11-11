Córdoba encadena otro trimestre a la baja y pierde más de mil habitantes

La provincia de Córdobavuelve a perder habitantes en el último censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística a partir de los datos de residentes en el tercer trimestre del año. Ha sido una caída superior al millar de habitantes y mantiene la tendencia del último año, que en realidad se prolonga durante mucho más tiempo por norma general, con muy pocas excepciones en los periodos trimestrales.

Así, las cifras oficiales reflejan que ahora mismo en Córdoba hay 770.879 residentes a fecha 1 de octubre, cuando el anterior trimestre fueron 771.913; se han perdido por tanto 1.034 habitantes, un 0,13% del total. La pérdida de población interanual, medida con respecto al mismo periodo del año pasado, es de casi 3.000 personas, ya que el 1 de octubre había censados en la provincia 773.760 residentes. En un año se ha perdido el 0,37% de la población cordobesa en una marcada tendencia que no parece tener fin.

No ocurre lo mismo en el resto del país, donde la inmigración compensa el envejecimiento de la población y la baja natalidad. De hecho, España acaba de alcanzar su máximo histórico en número de habitantes. La población residente en España aumentó en 105.488 personas en el tercer trimestre y se situó en 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025. Es el valor máximo de la serie histórica.

Nacionales y extranjeros

En el tercer trimestre del año la pérdida poblacional se hadado tanto entre los nacionales como entre quienes tienen nacionalidad extranjera. Los primeros son una abrumadora mayoría, con 740.680 personas viviendo en la provincia de Córdoba (776 menos que tres meses antes). Los segundos suponen ahora mismo 30.199 censados, una caída de 258 personas.

No obstante, la población de origen extranjero es aún mayor, dado que incluye a personas nacidas en terceros países que han obtenido la nacionalidad; el INE distingue entre ambos grupos de población. Así, hay 42.648 residentes en la provincia nacidos en el extranjero, que también son menos que en el anterior trimestre (167 menos). A pesar de ello, sólo la población inmigrante reduce la despoblación en territorio cordobés, ya que en la comparativa interanual ha experimentado un ligero crecimiento de casi 1.500 personas, mientras que los nacionales casi 3.000 menos. No llega para cubrir del todo la baja natalidad, como sí ocurre en el conjunto del país, pero deja la despoblación en la mitad.