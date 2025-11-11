Comienza el plazo para pedir las nuevas ayudas de eficiencia energética de la Junta para empresas

El delegado territorial de Industria, Energía y Minas, Agustín López, ha presentado este martes en Córdoba la nueva convocatoria de ayudas para el uso eficiente de la energía y la incorporación de fuentes renovables en el tejido productivo andaluz, puesta en marcha por la Agencia Andaluza de la Energía, organismo dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

Esta línea de incentivos, dotada con 44,65 millones de euros, está dirigida al sector empresarial y a la cadena agroalimentaria. Forma parte de la Orden de Incentivos para el Uso Eficiente de la Energía (INEA), cofinanciada con fondos Feder 2021-2027, y su finalidad es reforzar el desempeño energético de las empresas, reducir su huella ambiental y aumentar su competitividad.

Agustín López, durante la presentación de los incentivos de eficiencia energética. / CÓRDOBA

El plazo de solicitud se abre este 12 de noviembre y permanecerá activo hasta el 30 de septiembre de 2027 o hasta el agotamiento de los fondos.

Programas y beneficiarios

Las ayudas INEA contemplan cuatro programas: sector residencial y edificios públicos; sector empresarial y cadena agroalimentaria; redes y sistemas inteligentes; y hogares vulnerables. Podrán acogerse autónomos, micropymes, pymes, grandes empresas, empresas de servicios energéticos y, siempre que realicen actividad económica, las comunidades de energía renovable o ciudadanas de energía, así como comunidades de propietarios.

Entre las actuaciones subvencionables figuran la mejora de la envolvente térmica en edificios (no residenciales); equipos nuevos de climatización, agua caliente sanitaria e iluminación; instalaciones y equipos nuevos que usen energía renovable; o los sistemas de gestión energética, entre otras.

Las ayudas cubrirán entre el 35 % y el 65 % de la inversión, según el tamaño de la empresa y el tipo de actuación. Se establece un importe mínimo de 10.000 euros y, para ayudas superiores a 15.000 euros, la posibilidad de anticipos de hasta el 15% (o del 40 % si se aporta garantía bancaria), así como de pagos parciales del 50 %, una vez justificada la mitad de la inversión.