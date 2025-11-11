Subvenciones públicas
Comienza el plazo para pedir las nuevas ayudas de eficiencia energética de la Junta para empresas
La nueva convocatoria INEA, dotada con 44 millones para toda Andalucía, se abre este12 de noviembre
El delegado territorial de Industria, Energía y Minas, Agustín López, ha presentado este martes en Córdoba la nueva convocatoria de ayudas para el uso eficiente de la energía y la incorporación de fuentes renovables en el tejido productivo andaluz, puesta en marcha por la Agencia Andaluza de la Energía, organismo dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas.
Esta línea de incentivos, dotada con 44,65 millones de euros, está dirigida al sector empresarial y a la cadena agroalimentaria. Forma parte de la Orden de Incentivos para el Uso Eficiente de la Energía (INEA), cofinanciada con fondos Feder 2021-2027, y su finalidad es reforzar el desempeño energético de las empresas, reducir su huella ambiental y aumentar su competitividad.
El plazo de solicitud se abre este 12 de noviembre y permanecerá activo hasta el 30 de septiembre de 2027 o hasta el agotamiento de los fondos.
Programas y beneficiarios
Las ayudas INEA contemplan cuatro programas: sector residencial y edificios públicos; sector empresarial y cadena agroalimentaria; redes y sistemas inteligentes; y hogares vulnerables. Podrán acogerse autónomos, micropymes, pymes, grandes empresas, empresas de servicios energéticos y, siempre que realicen actividad económica, las comunidades de energía renovable o ciudadanas de energía, así como comunidades de propietarios.
Entre las actuaciones subvencionables figuran la mejora de la envolvente térmica en edificios (no residenciales); equipos nuevos de climatización, agua caliente sanitaria e iluminación; instalaciones y equipos nuevos que usen energía renovable; o los sistemas de gestión energética, entre otras.
Las ayudas cubrirán entre el 35 % y el 65 % de la inversión, según el tamaño de la empresa y el tipo de actuación. Se establece un importe mínimo de 10.000 euros y, para ayudas superiores a 15.000 euros, la posibilidad de anticipos de hasta el 15% (o del 40 % si se aporta garantía bancaria), así como de pagos parciales del 50 %, una vez justificada la mitad de la inversión.
- Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
- Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal
- Túnel del Jamón, IA y tres mujeres cortadoras: así será la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba
- Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia
- Agroibérica de Pozoblanco gana por tercera vez el concurso al mejor jamón de Los Pedroches
- Medio centenar de pueblos de Córdoba tienen 13.000 viviendas vacías
- La macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance se salda con diez detenidos, dos de ellos ingresados en prisión
- Golpe al narcotráfico en Baena: siete puntos desmantelados y gran cantidad de droga y dinero intervenidos