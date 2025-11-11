'El Barrio que Quieres', una iniciativa de dinamización social en Montilla

El Ayuntamiento de Montilla ha activado esta semana la nueva fase del proyecto El Barrio que Quieres, centrada en impulsar la vida vecinal del barrio de La Cruz mediante una programación diversa que se desplegará hasta diciembre. La iniciativa, que vuelve a situar a la ciudadanía en el centro de las decisiones públicas, pretende reforzar el tejido social, reactivar los espacios compartidos y consolidar un modelo de participación que ya ha demostrado su solidez en anteriores ediciones.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, afirmó que El Barrio que Quieres "es un ejercicio de acercamiento a la escala más próxima —la del barrio—, donde se detectan los pequeños problemas pero, también, las grandes oportunidades que afectan directamente a las personas".

Participación ciudadana

El primer edil añadió que el proyecto busca que los propios vecinos «reflexionen sobre su entorno y sean protagonistas de las decisiones que afectan a su día a día, tanto desde la perspectiva de los problemas como de oportunidades de mejora».

La primera propuesta tendrá lugar este jueves en el edificio La Silera, donde la Concejalía de Igualdad celebrará a las 10.00 horas Las Reinas del Tablero.