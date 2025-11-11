El Ayuntamiento de Puente Genil reduce su deuda en casi 600.000 euros

El Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado la amortización anticipada de deuda por importe de 592.683,14 euros, en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, destinando a este fin parte del superávit obtenido en la liquidación presupuestaria del ejercicio 2024.

Según el informe de Tesorería, el importe se ha destinado a la amortización anticipada parcial del préstamo concertado en 2021, destinado a inversiones, que presentaba el tipo de interés más elevado entre los créditos vigentes y no contemplaba comisión por cancelación anticipada.

El portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento, Javier Villafranca, ha señalado que "esta amortización refleja el compromiso del equipo de gobierno con la estabilidad financiera. Reducir deuda significa liberar recursos para destinarlos a proyectos útiles para nuestros vecinos y avanzar hacia un municipio más fuerte y sostenible".

Estabilidad financiera

Además, ha destacado que "la gestión responsable de los fondos públicos nos permite cumplir con nuestras obligaciones financieras sin renunciar a seguir mejorando los servicios y las infraestructuras de Puente Genil. Es el resultado de una administración eficiente y previsora".

El Consistorio destaca asimismo que esta operación permite, además de reducir el endeudamiento municipal y mejorar la estabilidad financiera, "cumplir con las directrices de sostenibilidad y buena gestión económica establecidas para las entidades locales". Además, contribuye a liberar margen presupuestario para nuevas inversiones y a mantener el equilibrio de las cuentas públicas, "consolidando el compromiso del Ayuntamiento con una administración eficiente y responsable".