El Ayuntamiento de Lucena estudia añadir nuevas rutas para el autobús urbano

Los recorridos llegarían a los polígonos, el Parque Europa y los barrios en expansión

Una usuaria coge el autobús urbano de Lucena.

Una usuaria coge el autobús urbano de Lucena. / Manuel Gonzalez

Manuel González

Manuel González

Lucena

El servicio de autobús urbano de Lucena añadirá, a medio plazo, nuevas rutas y paradas. El Ayuntamiento ha constituido una mesa técnica, integrada por el equipo de gobierno del PP, el grupo municipal de Ciudadanos y la Policía Local, con la finalidad de explorar la pertinencia de incorporar recorridos para reforzar un servicio actualmente configurado por dos líneas.

Las opciones que concitan un mayor consenso radican en extender este medio de transporte público a los polígonos industriales, entorno del Parque Europa y barrios con vocación de crecimiento. En síntesis, según explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, el Consistorio prioriza la pretensión de facilitar «la movilidad» desde las zonas más periféricas hacia el centro urbano.

Encuesta para conocer las demandas

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha activado una encuesta para los vecinos, a fin de conocer y evaluar «las circunstancias y necesidades» de la población y lograr «una foto actual» de las demandas de los usuarios.

El gobierno municipal se decanta por aplicar una prórroga en el actual contrato, vigente desde el año 2015 y que expira en 2027, añadiendo las modificaciones definidas una vez conocidos los resultados de la consulta ciudadana.

En estos momentos, los destinos más solicitados por los ciudadanos que usan este servicio público corresponden a los dos centros de salud.

