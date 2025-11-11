El alcalde de Córdoba participa en Priego en un foro que centrado en la economía y el empleo

El salón de actos del Centro de Iniciativa Empresarial de Priego acoge este miércoles, a partir de las 19.30 horas, la segunda sesión del ciclo de foros Avanzando Juntos, centrada en esta ocasión en la economía y el empleo. El encuentro estará moderado por José Guzmán Tirado, concejal de Desarrollo Económico, y contará con la participación de José María Bellido, alcalde de Córdoba; Rafael Muela Rodríguez, director comercial de Mueloliva y presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Priego de Córdoba; Javier Ropero Fernández, CEO de Surembalaje; y Eva Gómez Vilchez, presidenta de la Asociación Centro Comercial Abierto de Priego de Córdoba (ACCA).

Durante la sesión, tras la intervención inicial de José Guzmán, José María Bellido abordará el papel de la capital como motor económico de la provincia.

Debate

Posteriormente, se abrirá un debate entre los ponentes sobre cuestiones como la fortaleza y el futuro del sector oleícola, la necesidad de diversificar la economía agraria, la relación entre turismo y comercio local, los desafíos logísticos e industriales de la comarca o el papel de la administración en la reducción de trabas y el impulso del emprendimiento.

Todo ello con el objetivo de analizar las oportunidades de crecimiento y empleo en sectores clave como la industria agroalimentaria, el textil, el turismo o la logística.

Estrategia de desarrollo

Esta cita forma parte de un calendario encuentros promovido por el Ayuntamiento de Priego. El primero de ellos, celebrado el pasado 21 de octubre y centrado en la cultura, el patrimonio y el turismo, resultó muy interesante, surgiendo del mismo ideas y conclusiones muy útiles para el futuro de Priego.

Cada foro generará un dossier de conclusiones públicas que se integrará en la estrategia de desarrollo local.