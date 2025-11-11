Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el Círculo Lucentino

Más de 150 mayores de Lucena participan en una jornada de convivencia

La actividad está organizada por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento

Encuentro de mayores en el Círculo Lucentino.

Encuentro de mayores en el Círculo Lucentino. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

El fomento de las relaciones sociales, detectar la soledad no deseada y promover la participación activa de los mayores en la vida comunitaria fundamentaba este martes la octava edición del Encuentro de Mayores, organizado por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lucena.

En torno a 150 participantes, vecinos de Lucena, Las Navas del Selpillar y Jauja, asistieron al evento en el Círculo Lucentino, donde compartieron un desayuno y asistieron a una conferencia pronunciada por Elisabeth Justicia, así como al concierto ofrecido por Carmen Rivero.

