Vecinos de Pozoblanco podrán participar en un debate de preparación ante las crisis

Vecinos de varias calles de Pozoblanco tendrán la oportunidad de ser los elegidos para participar en un debate a nivel europeo. La localidad de la comarca de Los Pedroches ha sido elegida entre los doce municipios seleccionados en toda España y ahora estará representada en Bruselas en un debate que se encuadrará dentro del panel de ciudadanos europeos centrado en la preparación ante las crisis. El objetivo del panel, organizado por la Comisión Europea, es el de recoger opiniones y recomendaciones de la ciudadanía para que puedan repercutir en la elaboración de las políticas de la Unión Europea.

Entre los temas que se debatirán estarán los sistemas de alerta temprana, la concienciación sobre los riegos y las amenazas, iniciativas de sensibilización pública o educación y formación en los procesos de participación.

Para ello, durante estos días reclutadores se están desplazando a Pozoblanco visitando las viviendas ubicadas en puntos como la avenida Villanueva de Córdoba, la calle Mayor y la calle Feria. A través de una serie de entrevistas, la ciudadanía contactada tendrá la oportunidad de ir a Bruselas y formar parte de una «mini-Europa» compuesta de 150 personas trabajando para deliberar y asesorar sobre cómo la UE puede garantizar mejor la preparación de las instituciones ante los momentos más críticos actuales y de futuro en el contexto europeo.

Viaje

Los ciudadanos seleccionados tendrán que participar en tres sesiones, dos de ellas en Bruselas. La primera tendrá lugar del 20 al 22 de marzo, la segunda de 24 al 26 de abril -esta no será presencial- y la última sesión volverá a reunir a los seleccionados en la ciudad belga del 22 al 24 de mayo. A los participantes se les proporcionará tanto los billetes de tren o avión como el alojamiento en Bruselas.

El proceso de reclutamiento se extenderá durante el mes de noviembre y, posteriormente, se entrará en la siguiente fase de selección de los ciudadanos seleccionados de las doce ciudades españolas participantes.