SUCESOS
Detenido un conductor en Luque con 1,2 kilos de marihuana en su vehículo
La Guardia Civil detectó al sospechoso en un punto de identificación de personas y vehículos
La Guardia Civil ha detenido en Luque a un vecino de 37 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes observaron un vehículo sospechoso en un punto de identificación de personas y vehículos, establecido durante un servicio de Seguridad Ciudadana, desarrollado en el casco urbano de la localidad.
Tras parar el vehículo e identificar a su conductor, que resultó ser un vecino de la localidad, los guardias civiles procedieron al registro del vehículo, lo que permitió localizar en su interior dos cajas de grandes dimensiones que contenían marihuana, que fue intervenida, y que tras su pesaje alcanzó un peso de 1.255 gramos.
Ante ello, los guardias civiles procedieron a la detención del conductor del vehículo, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Detenido, droga intervenida y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.
