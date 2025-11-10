El Sindicato Médico de Córdoba condena una nueva agresión a profesionales sanitarios en Fernán Núñez

El Sindicato Médico de Córdoba ha expresado en un comunicado su "más enérgica condena" ante la nueva agresión sufrida por los profesionales que se encontraban de guardia en el Centro de Salud de Fernán Núñez, en la madrugada del 2 de noviembre, a las 00.35 h.

Un individuo accedió al punto de urgencias en un estado de gran agitación, portando un palo y profiriendo amenazas hacia el personal sanitario. Los profesionales vivieron momentos de enorme tensión y miedo, sintiendo seriamente amenazada su integridad física.

Desde este sindicato han mostrado "nuestro total apoyo y solidaridad a los compañeros afectados, y recordamos que ninguna circunstancia justifica la violencia. Cada agresión a un sanitario es una agresión al sistema público de salud y, en última instancia, a los propios pacientes".

Por ello, el Sindicato Médico de Córdoba convoca una concentración de repulsa el próximo martes 19 de noviembre a las 12:30 horas, frente al Centro de Salud de Fernán Núñez. La organización asegura que ha invitado a participar en este acto a la delegada Territorial de Salud, María Jesús Botella Serrano, a la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Sur de Córdoba, así como al resto de organizaciones sindicales.