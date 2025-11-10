Satse celebra el refuerzo de 71 profesionales en el Área Sanitaria Sur de Córdoba

El Sindicato de Enfermería (Satse) ha mantenido una reunión con el equipo directivo del Área Sanitaria Sur de Córdoba para concretar la distribución de los nuevos recursos humanos anunciados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuya incorporación está prevista para el 1 de diciembre. La organización sindical valora positivamente el incremento de plantilla y la voluntad de la dirección de reforzar unidades clave en hospitales y centros de salud del sur de la provincia.

El encuentro contó con la participación del director gerente, Pedro Castro, el director de Enfermería, Antonio del Rosal, y el director Económico-Administrativo y de Recursos Humanos, Rafael Bautista, junto al secretario provincial de Satse, Rafael Osuna, y el delegado sindical en la zona sur, Antonio Galán.

Acuerdo del Consejo de Gobierno

Según el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 22 de octubre, el Área Sanitaria Sur sumará 71 nuevos profesionales, entre ellos 16 enfermeras, 11 médicos, 11 técnicos especialistas, 9 administrativos, 8 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y 7 fisioterapeutas. Este refuerzo permitirá ampliar la dotación de personal en hospitales y centros de salud, con impacto directo en la calidad asistencial.

Durante la reunión se acordó reforzar las plantas 3ª de Cirugía y 4ª de Especialidades Quirúrgicas del Hospital Infanta Margarita, que pasarán a contar con tres enfermeras por turno, así como la ampliación de un puesto en el servicio de Radiodiagnóstico de Cabra y la creación de una nueva plaza de Fisioterapia en el Hospital de Montilla.

Valoración

Satse celebra también la incorporación de dos matronas y siete fisioterapeutas en atención primaria, lo que mejorará la atención integral a las mujeres y reducirá las listas de espera en fisioterapia. El sindicato destaca que estos profesionales son esenciales para una población envejecida y con creciente demanda de tratamientos de rehabilitación.

El sindicato de enfermería valora globalmente el incremento de plantilla en todas las categorías, que considera “un paso importante en el sentido adecuado”. Asimismo, resalta la ampliación de 11 médicos, un pediatra en atención primaria y diez en áreas hospitalarias clave, como anestesia, digestivo u oftalmología. Estas nuevas plazas, ofertadas como interinidades de larga duración, representan una oportunidad para fortalecer la asistencia sanitaria pública en el sur de la provincia