Sabor a Córdoba da el protagonismo a los pueblos en la mayor muestra agroalimentaria de la provincia

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación Provincial, Félix Romero, ha presentado este lunes los detalles de la próxima feria Sabor a Córdoba, que tendrá lugar en el Centro de Ferias de Córdoba desde el viernes hasta el domingo. Se trata de la mayor muestra agroalimentaria de la provincia que, desde el año pasado, cuenta con un formato renovado más centrado en la vertiente empresarial.

Habrá en torno a un centenar de expositores en esta nueva edición de Sabor a Córdoba, según ha detallado Romero. Casi a partes iguales estarán distribuidos entre empresas del sector agroalimentario y los propios municipios de la provincia. Esta es una de las principales novedades de este año: los pueblos volverán a ganar protagonismo ya que estarán presentes con espacios propios, en lugar de distribuirlos por comarcas como el año pasado. La muestra vuelve así en parte a su esencia, cuando se conocía como Feria de los Pueblos.

El año pasado se incorporó una iniciativa cada vez más extendida en este tipo de ferias de muestras: el túnel del aceite, una instalación en la que los asistentes pueden degustar los mejores AOVE de la provincia, que además para estas fechas estarán recién salidos de las almazaras. Pues bien, este año a esa propuesta (que contará con 16 referencias) se une el túnel del vino, con más de 150 muestras para degustar procedentes principalmente de la zona de Montilla-Moriles.

Un mercadillo y una lanzadera

Además, en la parte exterior del Centro de Ferias se instalarán puestos de venta de los muchos productos que podrán degustarse en el interior. Habrá, entre otras cosas, aceites, quesos, vinos, embutidos, jamones, patatas fritas, miel, carnes y precocinados, cervezas, pastas, frutos secos, aceitunas, dulces, quinta gama, gazpachos y salsas, legumbres, licores, caracoles, dátiles y productos navideños.

Para facilitar el acceso hasta el Centro de Ferias, este año la Diputación Provincial ha contratado el servicio de un autobús lanzadera gratuito que saldrá del Palacio de la Merced cada media hora y volverá desde el Centro de Ferias con la misma frecuencia.