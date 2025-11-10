La Junta impulsa 800 contrataciones de jóvenes en Córdoba con el programa Activa-T

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha presentado este lunes el programa Activa-T Joven, una nueva iniciativa de la Junta de Andalucía destinada a impulsar el empleo local y favorecer la inserción laboral de la juventud desempleada que más difícil lo tienen para acceder a un trabajo, a través de proyectos municipales que les permitan mejorar su empleabilidad y su experiencia profesional. El programa, que tiene abierta la convocatoria hasta el 17 de noviembre, cuenta con una inversión en la provincia de 9,3 millones de euros, lo que permitirá formalizar alrededor de 800 contratos de seis meses de duración a jornada completa en proyectos promovidos por los ayuntamientos y entidades locales autónomas.

"Con esta línea de ayudas queremos incentivar la contratación en la provincia y generar desarrollo económico en nuestros pueblos, facilitando a los jóvenes su primera oportunidad laboral y contribuyendo al crecimiento de los municipios", ha destacado la delegada.

Empleos verdes o digitales

Las ayudas oscilarán entre 10.900 y 16.000 euros por contrato, según el grupo de cotización, y podrán incrementarse en 1.000 euros adicionales si la ocupación se incluye en el listado de empleos verdes o digitales, sectores estratégicos para la transformación económica de Andalucía.

Entre los empleos digitales se incluyen perfiles como ingenieros en telecomunicaciones, técnicos en soporte de redes u operadores de cámara; mientras que los empleos verdes abarcan desde físicos y químicos, arquitectos o agentes turísticos, hasta peones forestales o tractoristas.

Los proyectos tendrán una duración máxima de 12 meses y deberán comenzar en los dos meses siguientes a la resolución de concesión. La selección de los beneficiarios se realizará a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades.

Trabajar en los ayuntamientos

Durante su intervención, la responsable territorial ha recordado que Activa-T Joven se suma a otras iniciativas ya en marcha con el mismo objetivo, "impulsar el empleo local y mejorar la empleabilidad de los cordobeses desempleados donde los ayuntamientos son los protagonistas y nuestros mejores aliados en el territorio para desarrollar las políticas activas de empleo. Son la piedra angular que multiplica la eficacia de las políticas del Gobierno andaluz", ha destacado.

Gálvez ha incidido en que entre 2024 y 2025, estas líneas suponen una inversión de casi 41 millones de euros en la provincia, que beneficiará a más de 2.500 personas desempleadas de todos los municipios cordobeses.