La Fundación Samu atenderá el centro para temporeros de Lucena

La Fundación Samu atenderá, con el personal requerido, el servicio de pernocta dirigido a las personas temporeras sin recurso habitacional alternativo en Lucena. Esta entidad, especializada en la atención y protección de colectivos vulnerables, ha sido la única licitadora en el proceso impulsado por el Ayuntamiento a principios de octubre.

La mesa de contratación, reunida el pasado día 4 de noviembre, otorgó este contrato a Servicios de Asistencia Médica de Urgencia, por un importe diario de 406,52 euros. En el mismo Complejo de Los Santos, donde se ubican estas dependencias habilitadas por el área de Servicios Sociales, Fundación Samu también regenta, desde comienzos del año 2020, un centro para menores migrantes no acompañados, tutelado y financiado por la Junta.

Miembros de la empresa concesionaria y representantes del Ayuntamiento han realizado una primera visita al módulo Mayo, lugar elegido para la implantación definitiva del alojamiento provisional para los temporeros. La edil de Servicios Sociales, Irene Aguilar, reiteró la pretensión de «abrir lo antes posible» porque algunos trabajadores agrarios, desplazados desde otros lugares ya han acudido al Centro de Servicios Sociales y, si resultara factible, «me gustaría que fuese durante noviembre». El Consistorio ha dotado de mobiliario y material de primera necesidad a las habitaciones, equipadas con literas, aparte de un salón común. El número de plazas ha sido elevado a 20.

Pliego de condiciones

El Consistorio plasmó en el pliego un montante máximo de 50.923 euros, estableciendo un período de apertura orientativo entre el 15 de noviembre de 2025 y el 15 de marzo de 2026. En este mismo ciclo de cuatro meses, la oferta global registrada por la Fundación Samu ascendería unos 48.000 euros.

La empresa concesionaria ha de aportar personal de limpieza, conductor, repartidor y portería y conserje nocturno. Entretanto, el departamento de Servicios Sociales posee un programa de emergencia para personas, en situación de especial desamparo, a quienes se ofrece, durante unos días su reubicación en algún hotel de la localidad.