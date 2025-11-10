Fuentes considera "una buena noticia" que el Gobierno incluya al Norte de Córdoba en la planificación eléctrica

El presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, Salvador Fuentes, ha valorado como "una buena noticia" la decisión del Gobierno central de incluir a toda la zona Norte de la provincia en la próxima planificación de la infraestructura eléctrica, que se ejecutará hasta el año 2030 y cuyo documento inicial se encuentra ahora mismo en fase de alegaciones.

El pasado fin de semana, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció en primer lugar que estaba estudiando esa posibilidad, pero sin un compromiso firme. Sin embargo, el sábado durante la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, prometió que el Gobierno incluiría las demandas de la provincia en el documento final.

Sindicatos, empresarios, Junta y Diputación se habían unido para exigir al Ejecutivo que incluyera al Norte de Córdoba en la planificación para 2030 sin tener que esperar a desarrollos posteriores. Para ello habían firmado una declaración conjunta presentada el pasado 21 de octubre. El Gobierno atenderá las demandas si se cumple la promesa de Montero, que indicó que "tengo el placer de poder comunicar en esta mañana que, efectivamente, el Gobierno de España va a anticipar esa inversión".

Fuentes, sin embargo, ha recordado que ese mismo compromiso ya se realizó el pasado mes de abril y finalmente no se cumplió cuando se dio a conocer el primer documento de planificación.