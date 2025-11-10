SUCESOS
Detenidos los autores de una oleada de robos en vehículos, trasteros y un domicilio en Lucena
Se ha decretado el ingreso en prisión provisional para uno de ellos, acusado de robo con fuerza y estafa
Agentes de la Policía Nacional han logrado esclarecer una oleada de robos en Lucena procediendo a la identificación y detención de dos vecinos de la localidad por robos reiterados en vehículos, trasteros y un domicilio.
La investigación policial se inició tras recibir varias denuncias relativas a robos con fuerza en vehículos estacionados tanto en la vía pública como en aparcamientos de comunidades del municipio cordobés de Lucena.
Durante el transcurso de la investigación, se tuvo conocimiento de al menos otros doce robos en trasteros ubicados en el mismo edificio donde habían tenido lugar los hurtos en los vehículos.
Además, los investigadores tuvieron conocimiento del robo en un domicilio de donde los autores lograron llevarse joyas, dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos. Así como de la sustracción de una cartera que contenía una tarjeta de crédito, la cual fue posteriormente utilizada para realizar diferentes compras.
Prisión provisional
Tras identificar a los autores, se procedió al registro de su domicilio, donde los agentes hallaron numerosos efectos procedentes de los robos investigados como teléfonos móviles, herramientas, aparatos electrónicos, tarjetas bancarias, dinero en efectivo o diferentes objetos, por lo que se detuvo a ambos individuos.
A uno de ellos se le imputan varios delitos de robo con fuerza en vehículos, trasteros y robo con fuerza en domicilio, así como un delito hurto y otro de estafa. Tras ser puesto a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión provisional. Al otro de los presuntos responsables de los hechos se le atribuye la autoría de un delito de hurto y otro de estafa.
Concluida la investigación, los agentes realizaron la devolución de los objetos recuperados durante el registro a sus legítimos propietarios.
