La Cátedra del Frío de Lucena prioriza la tecnología y las soluciones térmicas

Definidas las acciones específicas englobadas en la Cátedra del Frío a desarrollar en el primer semestre de 2026. Este proyecto formativo y de investigación, coordinado desde la Universidad de Córdoba, se asienta en el acuerdo multilateral suscrito el pasado 28 de julio por la propia UCO, el Ayuntamiento de Lucena, la Diputación, el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética y la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración.

Hace unos días, concretamente el pasado 5 de noviembre, representantes de las partes implicadas formalizaban la comisión de seguimiento de un convenio cuya duración inicial comprende un año, aunque la voluntad común es la de avanzar a sucesivas renovaciones.

El trasvase de recursos y potencialidades entre el sector de la refrigeración y la climatización y las empresas agroalimentarias dan particularidad a esta iniciativa académica. El programa diseñado enumera, en una primera fase, un proyecto piloto de sistemas de apoyo a la decisión desde la inteligencia artificial; así como sendos estudios de necesidades, concebidos, respectivamente, para analizar la relación del sector agroalimentario con la refrigeración y, de otro lado, las oportunidades desde el sector tecnológico hacia la refrigeración y la climatización. En un período posterior, en los meses próximos a la mitad del año 2026, acontecerá un foro sobre soluciones técnicas avanzadas dirigidas al sector agroalimentario, unos primeros a otorgar a los mejores trabajos fin de máster y de grado sobre modelos de refrigeración y climatización; y unas jornadas formativas.

Francisco Casares, profesor de la UCO en el departamento de Ingeniería Eléctrica y Automática, dirige esta Cátedra y afirma que esta unidad organizativa ha de convertirse en «un núcleo vertebrador» entre la investigación y las empresas y puntualiza que cobra mayor relevancia «la transferencia de conocimiento que la investigación». De otro lado, alude al impacto «en la proyección» hacia otras provincias del polo industrial del frío en Lucena y a la oportunidad de «mejorar la calidad» de este segmento empresarial mediante la participación de varias entidades públicas y profesores universitarios de múltiples áreas.

Desde septiembre, ha adquirido una notable intensidad el trabajo interno preparatorio, a través de encuestas y recopilación y examen de documentación, sobre los diferentes objetivos de un programa que se moldeará cada año en función de los nuevos propósitos.