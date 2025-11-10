Cabra renueva la conexión de los depósitos de agua de La Atalaya con la red de abastecimiento

El Ayuntamiento de Cabra ha instalado algo más de 430 metros de nueva conducción de fundición dúctil de 150 milímetros de diámetro, que, gracias a una inversión de 110.795 euros, ha permitido acometer la nueva conexión de la red de abastecimiento de agua entre los depósitos municipales de La Atalaya, en el barrio de Belén, y la zona de Fuente las Piedras.

Una actuación que, según ha informado el alcalde, Fernando Priego, en una visita a la zona junto a los delegados municipales de Urbanismo y de Obras y Servicios, Alfonso Vergillos y Carmen Cuevas, respectivamente, ha incluido también la colocación de una serie de elementos que optimizan la eficiencia, el mantenimiento y la seguridad de la red.

Mejor abastecimiento

El proyecto, ejecutado por la empresa egabrense Construcciones Pavón SA, ha permitido, según ha indicado el regidor, mejorará el abastecimiento de agua para los vecinos y propietarios de esta zona.

Asimismo, ha avanzado que dentro del Plan de Actuación Integral Cabra Crece Contigo se incluyen dos importantes proyectos hidráulicos más, «como son un nuevo depósito de agua de 1.600 metros cúbicos de capacidad en La Atalaya, con una inversión de 909.744 euros, y la incorporación de sistemas y equipos de cloración en trece puntos estratégicos de la red municipal, con un presupuesto de 583.019 euros, lo que permitirá reforzar la calidad del servicio y la seguridad sanitaria.