Sabores de vanguardia y tradición andaluza en la Feria Gastronómica de Fuente Palmera

Fuente Palmera vive este fin de semana su IV Feria Gastronómica, una cita que combina cocina tradicional, sabores de vanguardia y productos locales en la explanada del Centro Polivalente, recién inaugurado hace dos semanas. Sabores de vanguardia y cocina tradicional acompañados de un buen vino. Y de postre, cafelito y dulces. Esta es la atractiva oferta del certamen gastronómico.

Hasta el domingo, los visitantes pueden disfrutar de catas de aceite de oliva y vino, conciertos, atracciones infantiles y una amplia muestra culinaria en la que nueve empresas de hostelería cocinan en directo sus mejores platos.

Entre las propuestas más destacadas, el Asador Joselín recupera la esencia de antaño con su carne en salsa con patatas a lo pobre, mientras Maná Restaurante sorprende con patatas bravas con alioli de trufa y pulpo con crema de patata y azafrán. Por su parte, el Restobar La Llave conquista con su rabo de toro sobre parmentier y tosta de queso crema y carne de monte.

También brillan las creaciones de La Buganvilla, con su canelón trufado y versión del serranito, y las propuestas de El Taco, con hamburguesa Magnolia y taco crujiente. Por su parte, Carnicería Los Fernández ofrece jamón ibérico, queso curado, chorizo al vino y brocheta de pinchito. El maridaje perfecto lo ponen los vinos de Bodegas Palhens, elaborados en Fuente Palmera, junto a referencias de Ribera, Rioja y Montilla-Moriles. El dulce final llega con Confitería Soler, que endulza la feria con sus postres artesanos.